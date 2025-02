"ORLOVI" IMAJU RECEPT ZA POBEDU: Benfika je jedina ekipa koja je odnela bodove sa "Stadiona Luj drugi" u Ligi šampiona ove sezone

U prvom meču plej-of faze Lige šampiona, Monako će dočekati Benfiku. Meč se igra na "Stadionu Luj drugi" i počinje od 21.00.

FOTO: Tanjug/AP

Monako je imao odličan početak kako sezone, tako i Lige šampiona, međutim kako je kampanja proticala padao je u formi i početkom 2025. beleži dosta slabe rezultate.

Na osam mečeva u novoj godini "kneževi" su upisali samo tri pobede, eliminisani su iz Kupa Francuske, izgubili su od PSŽ-a u Superkupu i porazom od Intera u poslednjem kolu grupne faze Lige šampiona pali su na 17. mesto tabele najjačeg evropskog fudbalskog takmičenja.

Proteklog vikenda u prvenstvu ih je počistio PSŽ rezultatom 4:1 i deluje da Adi Hiter ne može da pokrene svoju ekipu u ključnom delu sezone.

Sa druge strane, drugačija je priča u redovima Benfike koja je imala veoma slab start sezone, ali se pokrenula krajem 2024. i početkom 2025. godine i na poslednjih deset mečeva u svim takmičenjima upisala je šest pobeda.

Posebno je dobro izgedala na minule tri utakmice, pobedila je Juventus u Ligi šampiona (2:0), da bi nakon toga bila bolja od Estrele i Moreirensea u domaćem prvenstvu (po 3:2).

Što se tiče same Lige šampiona, večerašnji rivali su bili poprilično ujednačeni, Benfika je na kraju bila bolje plasirana zbog gol-razlike (+4 napsram +0), a vredi napomenuti i to da je slavila na međusobnom duelu i to posle preokreta na "Stadionu Luj drugi" (3:2) čime je nanela jedini poraz Monaku na njegovom terenu u takmičenju.

Večeras očekujemo ujednačen, borben meč. U pitanju su ekipe sličnog kvaliteta i tipujemo "iks" na poluvremenu ili kraju meča.

NAŠ TIP: |XvX (kvota 1,85)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA