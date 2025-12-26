IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
Njukasl - ČELSI 2:2
Aston vila - MANČESTER J. 2:1
Antverpen - ANDERLEHT 2:2
Sautempton - KOVENTRI 1:1
Bristol s. - MIDLSBRO 2:0
Linkoln - KARDIF 2:1
Nots kaunti - VOLSOL 0:0
Glentoran - KOLEREJN 2:1
PENIBONT - Beri 1:1
MILAN - Sasuolo 2:2
Udineze - NAPOLI 1:0
Juventus - ROMA 2:1
Harts - RENDžERS 2:1
NAREDNI MEČEVI
petak
KOVENTRI - Svonsi 1 1.53
MIDLSBRO - Blekburn 1 1.83
KARDIF - Ekseter 1 1.58
VOLSOL - Kru 1 2.10
Balimena - KOLEREJN 2 1.50
PENIBONT - Briton 1 -
ANDERLEHT - Šarlroa 1 1.83
MANČESTER J. - Njukasl 1X 1.42
subota
ČELSI - Aston vila 1X 1.23
RENDžERS - Madervel 1 1.75
nedelja
MILAN - Verona 1 1.40
Kremoneze - NAPOLI 2 1.62
ponedeljak
ROMA - Đenova 1 1.62
