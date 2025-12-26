Tip dana

IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

Ivan Dobrilović

26. 12. 2025. u 11:07

SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

Foto: Profimedia

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

Njukasl - ČELSI 2:2

Aston vila - MANČESTER J. 2:1

Antverpen - ANDERLEHT 2:2

Sautempton - KOVENTRI 1:1

Bristol s. - MIDLSBRO 2:0

Linkoln - KARDIF 2:1

Nots kaunti - VOLSOL 0:0

Glentoran - KOLEREJN 2:1

PENIBONT - Beri 1:1

MILAN - Sasuolo 2:2

Udineze - NAPOLI 1:0

Juventus - ROMA 2:1

Harts - RENDžERS 2:1

NAREDNI MEČEVI

petak

KOVENTRI - Svonsi 1 1.53

MIDLSBRO - Blekburn 1 1.83

KARDIF - Ekseter 1 1.58

VOLSOL - Kru 1 2.10

Balimena - KOLEREJN 2 1.50

PENIBONT - Briton 1 -

ANDERLEHT - Šarlroa 1 1.83

MANČESTER J. - Njukasl 1X 1.42

subota

ČELSI - Aston vila 1X 1.23

RENDžERS - Madervel 1 1.75

nedelja

MILAN - Verona 1 1.40

Kremoneze - NAPOLI 2 1.62

ponedeljak

ROMA - Đenova 1 1.62

