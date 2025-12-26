Tip dana

NIZOVI: Ronaldov Nasr igra za desetku

Ivan Dobrilović

26. 12. 2025. u 10:58

TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.

НИЗОВИ: Роналдов Наср игра за десетку

Foto: Profimedia

POBEDE

Nasr (S. Arabija 1) 9

Barselona (Španija 1) 8

Aston vila (Engleska PL) 7

Jork (Engleska NL) 7

Hilal (S. Arabija 1) 6

Porto (Portugalija 1) 6

NEREŠENE

Ankara (Turska 3) 5

Persebaja (Indonezija 1) 5

Damak (S. Arabija 1) 4

Bornmut (Engleska PL) 3

Flint (Vels 1) 3

Gvidonija (Italija 3B) 3

PORAZI

Vulvs (Engleska PL) 10

Paralimni (Kipar 1) 9

Bajad (Alžir 1) 7

Šahanija (Katar 1) 6

Brekli (Engleska NL) 6

Nica (Francuska 1) 6

0-2

Juventus U23 (Italija 3B) 10

Lacio (Italija 1) 10

Samarteks (Gana 1) 10

Alćone (Italija 3A) 9

Al Ahli (UAE 1) 8

Sambenedeteze (Italija 3B) 8

2-3

Bra (Italija 3B) 7

Rodez (Francuska 2) 7

Blekburn (Šampionat) 5

Boston (Engleska NL) 5

Kembridž (Engleska L2) 5

Real M. (Španija 1) 5

3+

Adana Demir (Turska 2) 18

Konahs (Vels 1) 9

Glenavon (S. Irska 1) 8

Lester (Šampionat) 8

Mančester s. (Engleska PL) 8

Jork (Engleska NL) 7

n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.

