NIZOVI: Ronaldov Nasr igra za desetku
TIMOVI koji se u svojim ligama ističu po serijama rezultata.
POBEDE
Nasr (S. Arabija 1) 9
Barselona (Španija 1) 8
Aston vila (Engleska PL) 7
Jork (Engleska NL) 7
Hilal (S. Arabija 1) 6
Porto (Portugalija 1) 6
NEREŠENE
Ankara (Turska 3) 5
Persebaja (Indonezija 1) 5
Damak (S. Arabija 1) 4
Bornmut (Engleska PL) 3
Flint (Vels 1) 3
Gvidonija (Italija 3B) 3
PORAZI
Vulvs (Engleska PL) 10
Paralimni (Kipar 1) 9
Bajad (Alžir 1) 7
Šahanija (Katar 1) 6
Brekli (Engleska NL) 6
Nica (Francuska 1) 6
0-2
Juventus U23 (Italija 3B) 10
Lacio (Italija 1) 10
Samarteks (Gana 1) 10
Alćone (Italija 3A) 9
Al Ahli (UAE 1) 8
Sambenedeteze (Italija 3B) 8
2-3
Bra (Italija 3B) 7
Rodez (Francuska 2) 7
Blekburn (Šampionat) 5
Boston (Engleska NL) 5
Kembridž (Engleska L2) 5
Real M. (Španija 1) 5
3+
Adana Demir (Turska 2) 18
Konahs (Vels 1) 9
Glenavon (S. Irska 1) 8
Lester (Šampionat) 8
Mančester s. (Engleska PL) 8
Jork (Engleska NL) 7
n Nizovi se odnose na prvenstvene utakmice.
