PA, ON JE NEVEROVATAN! Cela Amerika bruji o Srbinu koji je pobedio bolest i opet zaigrao za Oklahomu (VIDEO)

Na NBA draftu 2024. godine, Oklahoma Siti Tander je izabrao plejmejkera Nikolu Topića kao 12. pika.

I već tada su znali su da će on biti van terena tokom svoje prave ruki sezone, u kojoj je Tander na kraju osvojio titulu, dok se Topić oporavljao od pokidanog prednjeg ukrštenog ligamenta zadobijenog neposredno pred NBA draft 2024.

Međutim, tu nije bio kraj nevoljama. Nakon što je u julu 2025.godine nastupio u NBA Letnjoj ligi za Briktaun Bolerse, imao je odlično izdanje u prvoj predsezonskoj utakmici tima. Ipak, nakon tog meča u Šarlotu, Oklahoma Siti Tander je objavio da je imao zahvat na testisima, što je Sem Presti kasnije objasnio otkrivši da je Topiću, nažalost, dijagnostikovan rak testisa. To ga je do sada držalo van terena tokom cele sezone 2025–26, dok je primao hemoterapiju.

Topić je završio lečenje od raka na prelazu u Novu godinu i od tada je polako krenuo treninzima, a u ponedeljak je odigrao i prvu utakmicu.

Nikola Topic tonight for the OKC Blue:



7 points

3-5 FG

1-1 3-PT

7 assists

16 minutes



Very nice debut for Topic! #ThunderUp pic.twitter.com/xZhelgSu9i — SleeperThunder (@SleeperThunder) February 10, 2026

Topić će se postepeno vraćati u igru, odigrao je meč u Razvojnoj Dži ligi i iskoristio je 16 minuta koliko je proveo na terenu.

Oklahoma Siti Blu je pobedila Siju Fols Skajforse 137:135 posle produžetka, a Topić je postigao sedam poena, podelio sedam asistencija.

Nikola Topić with two quick assists ⚡️ pic.twitter.com/YHOiiWgV7g — OKC BLUE (@okcblue) February 10, 2026

Srpski košarkaš odmaj je oduševio navijače i celu Ameriku, vezao je dve sjajne asistencije i pokazao zašto mu je mesto u NBA ligi.

Ovo će sigurno biti samo jedna od utakmica koja će odigrati u Razvojnoj ligi, kako bi što pre ušao u pravi ritam.