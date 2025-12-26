SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva
TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati
ITALIJA 1
PARMA - FIORENTINA X
Na pet uzastopnih međusobni okršaja Parme i Fiorentine nije bilo pobednika.
BOLONjA - SASUOLO 3+
Na proteklih sedam dvoboja na terenu Bolonje viđena su barem tri gola.
ATALANTA - INTER 2
Inter je “tukao” Atalantu na prethodnih osam međusobnih mečeva.
PORTUGALIJA 1
KASA PIJA - GIMARAEŠ 0-2
Na sedam uzastopnih susreta postizana su najviše dva pogotka.
ŠPANIJA 1
SOSIJEDAD - ATLETIKO M. 2-3
Na 13 vezanih “sudara” na terenu Sosijedada viđena su dva ili tri gola.
