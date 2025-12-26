Tip dana

SUPER TRADICIJE: Evo šta kaže istorija današnjih mečeva

Ivan Dobrilović

26. 12. 2025. u 10:56

TRADICIJE su tu da bi se rušile, ali neke su baš uporne i vredi ih poštovati

СУПЕР ТРАДИЦИЈЕ: Ево шта каже историја данашњих мечева

FOTO: Tanjug/AP

ITALIJA 1

PARMA - FIORENTINA X

Na pet uzastopnih međusobni okršaja Parme i Fiorentine nije bilo pobednika.

BOLONjA - SASUOLO 3+

Na proteklih sedam dvoboja na terenu Bolonje viđena su barem tri gola.

ATALANTA - INTER 2

Inter je “tukao” Atalantu na prethodnih osam međusobnih mečeva.

PORTUGALIJA 1

KASA PIJA - GIMARAEŠ 0-2

Na sedam uzastopnih susreta postizana su najviše dva pogotka.

ŠPANIJA 1

SOSIJEDAD - ATLETIKO M. 2-3

Na 13 vezanih “sudara” na terenu Sosijedada viđena su dva ili tri gola.

