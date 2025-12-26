Tip dana

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Ivan Dobrilović

26. 12. 2025. u 10:53

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

Foto: Profimedia

KUP AFRIČKIH NACIJA

13.30 ANGOLA - ZIMBABVE 1 (sa 1,73 na 1,67)

ENGLESKA LIGA 1

16.00 HADERSFILD - PORT VEJL 1 (sa 1,88 na 1,80)

ENGLLESKA NACIONALNA LIGA

16.00 JORK - BOSTON 1 (sa 1,27 na 1,20)

VELS 1

15.30 FLINT - KONAHS 2 (sa 1,75 na 1,65)

Ostali sportovi

0 7

