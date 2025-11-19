NIKOLA JOKIĆ NE PRESTAJE DA DOMINIRA: Denver doživeo prvi poraz u Koloradu!
KOŠARKAŠI Denvera će u noći između srede i četvrtka gostovati Nju Orleansu.
Nagetsi su imali šest uzastopnih pobeda na svom terenu, a onda je taj niz prekinut od strane Čikaga.
Iako je Nikola Jokić prikazao još jednu briljantnu partiju, to nije bilo dovoljno da se stigne do trijumfa.
Bulsi su slavili rezultatom 127:130, a srpski internacionalac je upisao osmi tripl-dabl u ovoj sezoni, imao je 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija za 38 minuta provedenih na parketu.
Verujemo da će tim iz Kolorada danas ostvariti rutinsku pobedu.
NAŠ TIP: Nju Orleans - Denver H2 11,5 (kvota 1,65)
