Tip Asova

NIKOLA JOKIĆ NE PRESTAJE DA DOMINIRA: Denver doživeo prvi poraz u Koloradu!

Marko Milosavljević

19. 11. 2025. u 08:40

KOŠARKAŠI Denvera će u noći između srede i četvrtka gostovati Nju Orleansu.

НИКОЛА ЈОКИЋ НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ДОМИНИРА: Денвер доживео први пораз у Колораду!

FOTO: Tanjug/AP

Nagetsi su imali šest uzastopnih pobeda na svom terenu, a onda je taj niz prekinut od strane Čikaga.

Iako je Nikola Jokić prikazao još jednu briljantnu partiju, to nije bilo dovoljno da se stigne do trijumfa.

Bulsi su slavili rezultatom 127:130, a srpski internacionalac je upisao osmi tripl-dabl u ovoj sezoni, imao je 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija za 38 minuta provedenih na parketu.

Verujemo da će tim iz Kolorada danas ostvariti rutinsku pobedu.

NAŠ TIP: Nju Orleans - Denver H2 11,5 (kvota 1,65)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!