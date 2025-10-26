Tip Asova

NENAD DŽODIĆ: „Fabrika“ Avra više na radi

Žarko Urošević

26. 10. 2025. u 09:00

Skaut Monpeljea, tipuje francusku ligu

НЕНАД ЏОДИЋ: „Фабрика“ Авра више на ради

FOTO: M. Vukadinović

MOJ TIP

nedelja, 

LIL – MEC 1-1

Anže – Lorijen X

OKSER – AVR 1

Ren – Nica GG

Lion – Strazbur GG&3+

Lil je šesti, sa četiri boda zaostatka za vodećim Marseljom. Tu razliku bi mogao da smanji posle duela sa Mecom kod kuće. Kvota na pobedu Lila je zanemarljiva, zato bi trebalo da se pojača i tipuje iz jedan u jedan.

Čuvena „fabrika fudbalera“ u Avru, kao da je prestala sa radom. Gosti, koji imaju samo jednu pobedu, protiv Nice, ne mogu da izbegnu poraz na terenu Oksera.

