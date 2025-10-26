NENAD DŽODIĆ: „Fabrika“ Avra više na radi

Skaut Monpeljea, tipuje francusku ligu

FOTO: M. Vukadinović

MOJ TIP

nedelja,

LIL – MEC 1-1

Anže – Lorijen X

OKSER – AVR 1

Ren – Nica GG

Lion – Strazbur GG&3+

Lil je šesti, sa četiri boda zaostatka za vodećim Marseljom. Tu razliku bi mogao da smanji posle duela sa Mecom kod kuće. Kvota na pobedu Lila je zanemarljiva, zato bi trebalo da se pojača i tipuje iz jedan u jedan.

Čuvena „fabrika fudbalera“ u Avru, kao da je prestala sa radom. Gosti, koji imaju samo jednu pobedu, protiv Nice, ne mogu da izbegnu poraz na terenu Oksera.