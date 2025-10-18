Tip Asova

MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Hibsi preleću Livingston

Žarko Urošević

18. 10. 2025. u 10:30

* Trener u Seltiku, o parovima najkvalitetnije lige Škotske

МИОДРАГ КРИВОКАПИЋ: Хибси прелећу Ливингстон

FOTO: Privatna arhiva

MOJ TIP

subota, 

HIBERNIJAN – LIVINGSTON 1

Madervel – Folkirk GG

Rendžers – Dandi J. 1

St. Miren – Aberdin X2

KILMARNOK – HARTS 2

nedelja, 

FK Dandi – Seltik 2

Hibernijan najčešće igra nerešeno, od sedam mečeva u prvenstvu pet su bili iksevi. Ali, u ovom kolu očekujem da mu navijači daju krila, da preleti Livingston. Jedinica je fiks.

Harts je prvi na tabeli, u najboljoj je formi. Uveren sam da će srušiti Kilmarnok u gostima, zadržati lidersku poziciju.

