MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Hibsi preleću Livingston

* Trener u Seltiku, o parovima najkvalitetnije lige Škotske

MOJ TIP

subota,

HIBERNIJAN – LIVINGSTON 1

Madervel – Folkirk GG

Rendžers – Dandi J. 1

St. Miren – Aberdin X2

KILMARNOK – HARTS 2

nedelja,

FK Dandi – Seltik 2

Hibernijan najčešće igra nerešeno, od sedam mečeva u prvenstvu pet su bili iksevi. Ali, u ovom kolu očekujem da mu navijači daju krila, da preleti Livingston. Jedinica je fiks.

Harts je prvi na tabeli, u najboljoj je formi. Uveren sam da će srušiti Kilmarnok u gostima, zadržati lidersku poziciju.