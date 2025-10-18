MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Hibsi preleću Livingston
* Trener u Seltiku, o parovima najkvalitetnije lige Škotske
MOJ TIP
subota,
HIBERNIJAN – LIVINGSTON 1
Madervel – Folkirk GG
Rendžers – Dandi J. 1
St. Miren – Aberdin X2
KILMARNOK – HARTS 2
nedelja,
FK Dandi – Seltik 2
Hibernijan najčešće igra nerešeno, od sedam mečeva u prvenstvu pet su bili iksevi. Ali, u ovom kolu očekujem da mu navijači daju krila, da preleti Livingston. Jedinica je fiks.
Harts je prvi na tabeli, u najboljoj je formi. Uveren sam da će srušiti Kilmarnok u gostima, zadržati lidersku poziciju.
