Tip Asova

IVAN KECOJEVIĆ: Ziganda naređuje juriš na Albasete

Žarko Urošević

04. 10. 2025. u 10:45

* Tipuje susrete druge lige Španije

ИВАН КЕЦОЈЕВИЋ: Зиганда наређује јуриш на Албасете

Foto Profimedia

MOJ TIP

SUBOTA, 

DEPORTIVO – ALMERIJA    TimI2+

Andora – Leganes   p/kX

Ueska – Burgos 0-2

Granada – Sosijedad B   3+

NEDELjA, 

Saragosa – Kordoba X2

Kasteljon – Hihon  GG

SANTANDER – MALAGA TimI2+

Valjadolid – Mirandes   1

Las Palmas – Kadiz 2+

PONEDELjAK, 

LEONESA – ALBASETE 3+

Deportivo igra najlepši fudbal ove sezone, lako dolazi u gol šanse, često pogađa „metu“. Verujem da će protiv Almerije da postigne najmanje dva gola.

Isto tipujem i za Santander, najefikasniji tim u ligi. Verujem da će da zatrpa mrežu Malage.

Leonesa je promenila trenera, a sa njim i taktiku. Bivši strateg Ueske i Ovijeda, Ziganda, forsira ofanzivan stil, sigurno će da napadne Albasete, i predviđam 3+. Zadatak novog trenera je da izvede tim Leonese iz opasne zone.

