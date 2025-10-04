IVAN KECOJEVIĆ: Ziganda naređuje juriš na Albasete

* Tipuje susrete druge lige Španije

SUBOTA,

DEPORTIVO – ALMERIJA TimI2+

Andora – Leganes p/kX

Ueska – Burgos 0-2

Granada – Sosijedad B 3+

NEDELjA,

Saragosa – Kordoba X2

Kasteljon – Hihon GG

SANTANDER – MALAGA TimI2+

Valjadolid – Mirandes 1

Las Palmas – Kadiz 2+

PONEDELjAK,

LEONESA – ALBASETE 3+

Deportivo igra najlepši fudbal ove sezone, lako dolazi u gol šanse, često pogađa „metu“. Verujem da će protiv Almerije da postigne najmanje dva gola.

Isto tipujem i za Santander, najefikasniji tim u ligi. Verujem da će da zatrpa mrežu Malage.

Leonesa je promenila trenera, a sa njim i taktiku. Bivši strateg Ueske i Ovijeda, Ziganda, forsira ofanzivan stil, sigurno će da napadne Albasete, i predviđam 3+. Zadatak novog trenera je da izvede tim Leonese iz opasne zone.