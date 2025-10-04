IVAN KECOJEVIĆ: Ziganda naređuje juriš na Albasete
* Tipuje susrete druge lige Španije
MOJ TIP
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
SUBOTA,
DEPORTIVO – ALMERIJA TimI2+
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Andora – Leganes p/kX
Ueska – Burgos 0-2
Granada – Sosijedad B 3+
NEDELjA,
Saragosa – Kordoba X2
Kasteljon – Hihon GG
SANTANDER – MALAGA TimI2+
Valjadolid – Mirandes 1
Las Palmas – Kadiz 2+
PONEDELjAK,
LEONESA – ALBASETE 3+
Deportivo igra najlepši fudbal ove sezone, lako dolazi u gol šanse, često pogađa „metu“. Verujem da će protiv Almerije da postigne najmanje dva gola.
Isto tipujem i za Santander, najefikasniji tim u ligi. Verujem da će da zatrpa mrežu Malage.
Leonesa je promenila trenera, a sa njim i taktiku. Bivši strateg Ueske i Ovijeda, Ziganda, forsira ofanzivan stil, sigurno će da napadne Albasete, i predviđam 3+. Zadatak novog trenera je da izvede tim Leonese iz opasne zone.
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)