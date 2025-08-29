ANTO RADELJIĆ: Hertu nose čudesni navijači
* Tipuje parove nemačke druge lige
MOJ TIP
PETAK,
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
HERTA – ELVERZBERG 1
Nirnberg – Paderborn 2-3
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
SUBOTA,
Bohum – Minster 1
Braunšvajg – Bilefeld GG
Holštajn Kil – Hanover 3+
Dizeldorf – Karlsrue X2&0-3
NEDELjA,
Dinamo D. - Šalke GG&3+
K`LAUTERN – DARMŠTAT 1
Magdeburg – Grojter X
Nestvarne brojke za drugu ligu. Cvajta je u prošloj sezoni bila gledanija od prvih liga Španije i Francuske. Tome su najviše doprineli navijači Herte, koji su i po brojnosti i po privrženosti broj jedan. Atmosferu i pritisak koji 65.000 gledalaca stvore, nisu u stanju da izdrže ni mnogo kvalitetniji timovi od Elverzberga. Jedinica je fiks kola.
Trijumf pred svojim pristalicama očekujem i od Kajzerslauterna, čiji kvalitet nije sporan. Siguran sam da će na zemlju da spusti Darmštat, koji je krenuo iznad očekivanja.
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
Komentari (0)