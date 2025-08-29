ANTO RADELJIĆ: Hertu nose čudesni navijači

* Tipuje parove nemačke druge lige

MOJ TIP

PETAK,

HERTA – ELVERZBERG 1

Nirnberg – Paderborn 2-3

SUBOTA,

Bohum – Minster 1

Braunšvajg – Bilefeld GG

Holštajn Kil – Hanover 3+

Dizeldorf – Karlsrue X2&0-3

NEDELjA,

Dinamo D. - Šalke GG&3+

K`LAUTERN – DARMŠTAT 1

Magdeburg – Grojter X

Nestvarne brojke za drugu ligu. Cvajta je u prošloj sezoni bila gledanija od prvih liga Španije i Francuske. Tome su najviše doprineli navijači Herte, koji su i po brojnosti i po privrženosti broj jedan. Atmosferu i pritisak koji 65.000 gledalaca stvore, nisu u stanju da izdrže ni mnogo kvalitetniji timovi od Elverzberga. Jedinica je fiks kola.

Trijumf pred svojim pristalicama očekujem i od Kajzerslauterna, čiji kvalitet nije sporan. Siguran sam da će na zemlju da spusti Darmštat, koji je krenuo iznad očekivanja.