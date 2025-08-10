Tip Asova

SILVIJU BALAĆE: Mora i šampionu da krene

Žarko Urošević

10. 08. 2025. u 08:20

* Bivši fudbaler Politehnike, tipuje preostale parove rumunskog prvenstva

СИЛВИЈУ БАЛАЋЕ: Мора и шампиону да крене

Ilustracija

MOJ TIP

NEDELjA, 

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

UNIVER. KRAJOVA – HERMANŠTAT 1

FKSB – UNIREA S. 1-1

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

PONEDELjAK, 

Botošani – Arđeš GG

Ocelul – Rapid X2&0-2

Evropski mečevi FKSB oduzimali su snagu za prvenstvo, u kome je aktuelni šampion posle četiri kola samo jednom uspeo da slavi. Već za vikend u duelu protiv Uniree, morao bi da krene sa trijumfima, tipujem pobedu iz keca u kec.

Izdvajam i „čistog“ kecau Krajovi, gde Univerzitatea osokoljena bodovima iz okršaja sa prvoligašima iz Kluža, u Hermanštatu ne bi smela da ima dostojnog protivnika.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIRC, MILIONI I SEĆANJE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva žrtva je uzdrmani Kristal palas

VIRC, MILIONI I SEĆANjE NA ŽOTU: Liverpul kreće u pohod na SVE - prva "žrtva" je uzdrmani Kristal palas