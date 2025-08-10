SILVIJU BALAĆE: Mora i šampionu da krene

* Bivši fudbaler Politehnike, tipuje preostale parove rumunskog prvenstva

Ilustracija

MOJ TIP

NEDELjA,

UNIVER. KRAJOVA – HERMANŠTAT 1

FKSB – UNIREA S. 1-1

PONEDELjAK,

Botošani – Arđeš GG

Ocelul – Rapid X2&0-2

Evropski mečevi FKSB oduzimali su snagu za prvenstvo, u kome je aktuelni šampion posle četiri kola samo jednom uspeo da slavi. Već za vikend u duelu protiv Uniree, morao bi da krene sa trijumfima, tipujem pobedu iz keca u kec.

Izdvajam i „čistog“ kecau Krajovi, gde Univerzitatea osokoljena bodovima iz okršaja sa prvoligašima iz Kluža, u Hermanštatu ne bi smela da ima dostojnog protivnika.