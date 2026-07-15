RAJ ZA ISTRAŽIVAČE: U Nišu se završava nova zgrada Naučno-tehnološkog parka, prvi korisnici već na jesen
NOVA zgrada Naučno-tehnološkog parka u Nišu u završnoj je fazi izgradnje, a prvi korisnici trebalo bi da se usele sredinom septembra ili početkom oktobra.
Građevinski radovi su završeni, dok su u toku funkcionalno opremanje i priprema objekta za početak rada. Pomoćnik direktora Naučno-tehnološkog parka Ivan Pavlović kaže da je najzahtevniji deo posla završen u predviđenom roku i da su preostali samo završni radovi.
- Ostali su još sitni radovi i funkcionalno opremanje, nakon čega ćemo novu zgradu vrlo brzo staviti u funkciju. Očekujemo da prve korisnike dočekamo sredinom septembra ili početkom oktobra - rekao je Pavlović.
Kako bi novi kapaciteti bili popunjeni odmah po otvaranju, sredinom maja raspisan je javni poziv za prijem novih korisnika. Prioritet su razvojni centri domaćih i međunarodnih kompanija koje razvijaju nove proizvode.
Pored razvojnih centara i startapa, po prvi put će prostor biti dostupan i naučno-istraživačkim organizacijama, što predstavlja jednu od najvećih novina u radu NTP-a.
- Nišu nedostaju upravo ovakve organizacije. U gradu radi oko 400 istraživača, među kojima je oko 300 doktora nauka, ali ne postoji institut u kojem bi mogli da razvijaju primenjena istraživanja i rešavaju konkretne probleme privrede i društva. Želimo da povežemo nauku i privredu i stvorimo prostor u kojem će znanje biti pretvoreno u inovacije - istakao je Pavlović.
Vrednost 25 miliona evra
IZGRADNjA druge zgrade počela je nakon postavljanja kamena temeljca u februaru 2024. godine. Vrednost investicije iznosi oko 25 miliona evra, a projekat se finansira sredstvima države uz podršku kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Iako je prvobitno bilo planirano da radovi budu završeni tokom 2025. godine, dinamika projekta je promenjena, pa se početak rada novog objekta sada očekuje na jesen.
Druga zgrada Naučno-tehnološkog parka prostire se na oko 15.000 kvadratnih metara, od čega će gotovo 10.000 kvadrata činiti kancelarijski i laboratorijski prostor. Time će ukupni kapaciteti parka biti gotovo utrostručeni.
Direktor Naučno-tehnološkog parka Milan Ranđelović ranije je najavio da će nova zgrada omogućiti rad za više od 80 kompanija i više od 1.000 stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija, elektronike, biotehnologije i drugih inovativnih delatnosti.
- Danas u postojećoj zgradi posluje nešto manje od 50 kompanija sa više od 500 zaposlenih. Nova zgrada omogućiće da broj ljudi koji radi u kompleksu Naučno-tehnološkog parka premaši 1.000 - rekao je Ranđelović.
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