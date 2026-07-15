POLETELI BORBENI AVIONI I DRONOVI: Amerika ponovo udarila na Iran, otkriveno šta je bio cilj napada
NAPETOSTI u Ormuškom moreuzu eskaliraju, pošto su američke snage izvele novu seriju udara na iranske vojne ciljeve.
Cilj ovih napada je da se oslabi sposobnost Irana da ugrozi komercijalne brodove i civilne posade, saopštila je Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM).
- Američki borbeni avioni, dronovi i mornarički brodovi lansirali su preciznu municiju na lokacije iranskih raketa i dronova, na pomorske kapacitete i sisteme obalske odbrane tokom sedmočasovnog talasa, kako bi dodatno oslabili sposobnost Irana da ugrozi komercijalne brodove i civilne posade - saopštila je Komanda u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kako se navodi, "američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne da izvrše operacije koje naloži vrhovni komandant".
Tokom sedmočasovne akcije, američki avioni, dronovi i mornarički brodovi precizno su gađali lokacije iranskih raketa, dronova i obalske odbrane. Ova operacija je odgovor na, kako tvrde iz SAD, kontinuirane pretnje koje Iran predstavlja za pomorske rute.
Admiral Bred Kuper iz Centralne komande optužio je Iran da je u poslednjih sedam dana ciljano napadao civile i komercijalne brodove, rezultirajući stradanjima i povredama gotovo desetak članova posada.
Kuper je naglasio da je Iran lansirao desetine raketa i dronova prema susednim zalivskim zemljama, što dodatno destabilizuje region.
- Američke snage smatraju Iran odgovornim za neopravdanu agresiju koja ugrožava nevine živote - izjavio je Kuper, ističući da su američke snage spremne da odgovore na svaki nalog vrhovnog komandanta.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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