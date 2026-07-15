Srbija

ANDRIJA JORGIĆ DOBITNIK PRESTIŽNOG PRIZNANJA OPŠTINE VRNJAČKA BANJA

Novosti online

15. 07. 2026. u 00:00

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SVEČANOM sednicom i dodelom nagrada i priznanja najzaslužnijima, obeležen je Dan opštine Vrnjačka Banja – 14. jul.

АНДРИЈА ЈОРГИЋ ДОБИТНИК ПРЕСТИЖНОГ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Foto: Novosti

Na ovaj dan pre tačno 158 godina formirano je “Osnovatelno fundatorsko društvo kiselo-vruće vode u Vrnjcima”, prve organizacije na Balkanu koja je postavila temelje razvoja Vrnjačke Banje kao turističkog mesta.O rezultatima između dve svečane sednice govorili su predsednik SO, Ivan Radović i predsednik opštine, Boban Đurović. Na svečanoj sednici dodeljene su nagrade, priznanja i zahvalnice pojedincima i udruženjima koji su postigli značajne rezultate i time doprineli samom razvoju Vrnjačke Banje, ali i šireg regiona.

Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije jedan je od dobitnika plakete sa zlatnim amblemom za posvećenost, viziju i neumorni rad koji su dali nemerljiv doprinos promociji i razvoju sporta na teritoriji Vrnjačke Banje, kao i za nesebicno zalaganje za razvoj mladih generacija i afirmaciju lokalne zajednice kroz šahovski sport.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

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