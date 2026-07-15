ČETIRI MESECA U DUHU KOSMETA:U Vršcu počinje jedinstvena manifestacija sa pregršt dešavanja

VRŠAC će u naredna četiri meseca biti domaćin jedinstvene manifestacije "Dani Kosova i Metohije u Vršcu", koju organizuju Nacionalni ansambl narodnih pesama i igara KiM "Venac" iz Gračanice, Udruženje "Hanami" iz Vršca i brojne ustanove kulture.

Foto: Udruženje Hanami

Kroz koncerte, izložbe, filmske projekcije, pozorišne predstave, predavanja i radionice biće predstavljeno bogato kulturno i duhovno nasleđe srpskog naroda iz naše južne pokrajine, sa ciljem da se dve sredine dodatno povežu i zajedno rade na očuvanju identiteta.

Manifestacija će početi sutra, 16. jula, od 20.30, koncertom "Venca" na bini na Gradskom trgu, gde će posetioci moći i da degustiraju specijalitete kosovske trpeze, koje će zajedno pripremiti udruženja žena iz Gračanice i Vršca. Već sutradan će u Gradskom muzeju biti otvorene dve izložbe slika umetnika sa KiM Milice Kostić i Nikole Ilića, koje će trajati do 15. avgusta.

Biće prikazana i digitalna 3D izložba srpskih narodnih nošnji sa Kosmeta i virtuelni film "Srpsko kulturno nasleđe KiM".

"Tamni vilajet" ZAVRŠNICA manifestacije biće u novembru, kada će Fakultet umetnosti iz Zvečana izvesti koreodramu "Tamni vilajet", nastalu u saradnji sa Akademijom lepih umetnosti iz Napulja. Biće priređena i izložba radova zvečanskih studenata.

Tokom septembra biće organizovana radionica za kulturno-umetnička društva, dok će u oktobru biti realizovan niz kulturnih događaja - od promocije filma i knjige o pogromu Srba i njihovom životu u izbeglištvu, preko koncerata "Feničkih bisera" i mladih talenata Muzičke škole "Stevan Mokranjac" iz Gračanice do dve predstave pozorišta iz Gnjilana.