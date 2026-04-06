NA SVETSKI DAN ZDRAVLJA: U Novom Sadu preventivni pregledi

POVODOM obeležavanja Svetskog dana zdravlja 7. aprila, Dom zdravlja Novi Sad organizovao je niz manifestacija s preventivnim pregledima, koje će sutra biti održane na nekoliko lokacija u gradu.

Z. Grumić

U terminu od 10 do 11 časova će, u Tržnom centru BIG na Sentandrejskom putu, Preventivni centar Doma zdravlja i Institut za javno zdravlje Vojvodine sprovodiće edukativne radionice i kontrolne preglede opšteg zdravlja.

Kasnije u toku dana Savetovalište za mlade u saradnji sa Udruženjem osoba sa dijabetesom „Diaverzum“ održaće zdravstveno vaspitne aktivnosti kroz interaktivna predavanja.

Biće obrađeno više tema među kojima su uticaj zdravih životnih stilova na mentalno zdravlje, značaj vakcinacije protiv HPV virusa i druge.

Na jednoj od radionica će mladima biti prikazana stanja opijenosti nakon konzumiranja alkohola i psihoaktivnih supstanci i to kroz simulaciju, nošenjem posebnih naočara i prolaskom kroz jedinostavan poligon.

Prostorije udruženja nalaze se na Bulevaru oslobođenja 33 a ulaz je slobodan i otvoren od 18 do 20 časova, navedeno je u saopštenju iz Doma zdravlja Novi Sad.



