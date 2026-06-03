OSRAMOTILI SU SRBIJU! Brutalna reakcija iz FSS-a nakon debakla "orlova"

ŠAMAR od Zelenotorskih ostrva i veliki broj otkaza u reprezentaciji izazvali su ogromnu polemiku u reprezentaciji!

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/ bg

A sada se oglasio i Stanislav Karasi, predsednik Stručnog odbora Fudbalskog saveza Srbije.

Nekadašnji reprezentativac i trener nije birao reči kada je govorio o igračima koji nisu došli na okupljanje nacionalnog tima, među kojima su i neke od najvećih zvezda srpskog fudbala.

- Njihov potez je sramotan, naneli su veliku štetu reprezentaciji i selektor više ne treba da ih zove u državni tim", rekao je Karasi za "Sportski žurnal".

Posebno ga je pogodila činjenica da je veliki broj igrača propustio reprezentativnu akciju, zbog čega je selektor Veljko Paunović bio primoran da posegne za alternativnim rešenjima i pozove fudbalere koji prvobitno nisu bili u planu.

- Ne mogu da se biraju utakmice. Reprezentacija je svetinja i kad igra prijateljske utakmice moramo da je poštujemo, onaj ko je pozvan da otopi dres znojem", poručio je Karasi.

Iako Srbiju već u septembru očekuju ozbiljni izazovi u Ligi nacija, Karasi smatra da rezultat ne sme da bude iznad odnosa prema državnom timu.

- Bolje da izađemo na teren sa lošijim timom, ali bar sa igračima koji vole da igraju za Srbiju, a ne one koji su nas osramotili. Nikad se nije desilo da nam je nedostajalo toliko reprezentativaca. Oni jednostavno nemaju osećaj šta znači državni tim", istakao je Karasi za Sportski žurnal.

Predsednik Stručnog odbora FSS otkrio je i da je upravo telo kojim rukovodi podržalo izbor Veljka Paunovića za selektora Srbije, ali smatra da je novi šef stručnog štaba sada dobio jasnu sliku o problemima koji postoje u reprezentaciji.

- Stručni odbor na čijem sam čelu je i predložio Paunovića za selektora. Mnogo ga cenim, fino je vaspitan, pošten, odličan trener. Problem je što je deset godina radio van Srbije. Suočio se sa mnogo problema, ali sad treba da preseče i da ne zove više u reprezentaciju igrače koji ga nisu ispoštovali - zaključio je Karasi.

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