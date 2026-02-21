TRAKE U CENTRU ZNAK OPASNOSTI: Trg u Kikindi, zbog oronulih fasada, mogao bi da izgubi epitet jednog od najlepših

IAKO je nekada opravdanao slovio za jedan od najlepših trgova u zemlji, centar Kikinde, kao jedinstvena pešačka zona, nažalost, polako gubi takav epitet.

Foto: R. Šegrt

Na starim zgradama, koje datiraju s kraja 19. i početka 20. veka i neodoljvo podsećaju na Beč i Peštu, fasade su dotrajale, pa su neke od njih opasane žutim trakam koje upozoravaju građane da mogu da se obruše.

Prolaznike i šetače na ovaj način Sekretarijat za inspekcijske poslove štiti i upozorava da je pristup zabranjen. Štiti se i gradski budžet, jer je osim fasada i pločnik dotrajao i u slučaju da se neko povredi, mogao bi da tuži lokalnu samoupravu i traži odštetu.

Žute trake sa upozorenjem na opasnost, inspekcija je istakla na Slanikinu kuća, na isti način opasana se u zgrade naspram Kulturnog centra, gde je "Školarac", kao i ona gde je Trezor, odnosno nekadašnja Služba platnog prometa ili SDK. Osim ovih, fasade su dotrajale i na još nekim zgradama na gradskom trgu koji nosi ime slavnih srpskih dobrovoljaca.

Žalbe građana na ovakvo stanje na gradskom trgu su svakodnevne, a Gradska uprava dobila je i nekoliko prijava, priznaje gradonačelnik Mladen Bogdan. U gradskoj adminstraciji kažu da je problem u tome što su ti objekti u privatnom, a ne u vlasništvu Grada.

Bolovanje zbog pločnika Osim fasada dotrajao je i pločnik na trgu koji čini jedinstvenu pešačku zonu. Na svakom koraku su izbočine nastale od korena stabala, vode ili iz drugih razloga. Neki delovi su odvojeni tako da pešaci lako mogu da zapnu za kocke, što se, nažalost i dešava, pa građani dožive ozbiljne povrede. - Zapela sam na trgu i iščašila rame. Bila sma na bolovanju duže od mesec dana - kaže jedna Kikinđanka. U gradskom budžetu planirana su sredstva za sanaciju trga, a zamena delova pločnika počela je prošle godine.

- Žale se i građani i oni koji stanuju u tim zgradama. Brzo smo reagovali, Komunalna inspekcija je obezbedila prolaze i označila da postoji opasnost za bezbednost prolaznika. Važno je da sugrađani znaju da su ti objekti mahom u privatnom vlasništvu i njima upravljaju Stambene zajednice i profesionalni upravnici. Mi ćemo u narednom periodu preduzeti neke mere, intezivnije ćemo razgovarati s njima kako bi se ti problemi rešili.

Nagrada KADA je izgrađen 1982, današnji trg bio je jedan od najlepših u zemlji, a beogradske arhitekte Predrag Cagić i Borivoje Jovanović dobili su prestižnu "Borbinu" nagradu. Bio je to prvi projekat razvijene pešačke zone u rekonstruisanom istorijskom centru u Srbiji. U to doba izgrađen je i luksuzni hotel "Narvik", prvi A kategorije u Vojvodini, koji je sada takođe više ruina. Ime je dobio po bratskom norveškom gradu.

Međutim, to se ne može postići ni brzo ni lako, jer su svi ti objekti na trgu pod zaštitom države. Trudićemo se zajedno sa Stambenim zajednicama i upravnicima zgrada da otklonimo opasnosti - izjavio je gradonačelnik Bogdan.