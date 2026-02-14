OD DEPONIJE SAMO - PLATE: Ni ove godine ništa od Regionalnog centra za upravljanjem otpadom u Novom Sadu

UPRKOS očekivanjima i najavama, ni ove neće biti započeta izgradnja regionalne deponije u Novom Sadu, na kojoj bi trebalo da se skladišti otpad ne samo iz ovog grada, već i iz Bačke Palanke, Bačkog Petrovca, Beočina, Žablja, Srbobrana, Temerina i iz Vrbasa.

foto JKP Komunalac

Sporazum o tome potpisan je još u maju 2010, a razlog za još jedno prolongiranje realizacije pomenutog projekta, vrednog 100 miliona evra - od kojih 60 miliona obezbeđuje EU, a ostatak Republika Srbija - ponovo je neuspeli tender za izbor izvođača radova. Jer, ni lane nije prihvaćena nijedna ponuda...

To, međutim, nije prepreka za nastavak rada JP "Regionalni centar za upravljanje otpadom", formiranog 2024. sa sedištem u Novom Sadu, čiji su suosnivači i pomenutih sedam lokalnih zajednica, od kojih je zatražena saglasnost na program ovog preduzeća za 2026. O tome je tokom poslednje sednice Skupštine u Temerinu govorio i Dragan Bjeljac, član Opštinskog veća zadužen za komunalne delatnosti i urbanizam.

Posao KOMENTARIŠUĆI visoke plate u JP "Regionalni centar za upravljanje otpadom" Đurđevac kaže da zvuče neumesno za preduzeće čiji se rezultati ne vide. - Ali, možda se ljudi ipak nečim bave, jer nije svaki posao vidljiv za javnost. Trebalo bi ih, samo, priupitati kako ispune radni dan - kaže prvi čovek EPV.

- Prethodne godine rashodi ovog preduzeća iznosili su pet miliona i 741.000 dinara, a više od 95 odsto potrošeno je za platu direktora, kao jedinog zaposlenog, i na naknade za troje članova Nadzornog odbora. Planirani prihodi za ovu godinu su 17 miliona i 891.000, ali je sada čak 98 odsto predviđeno za plate i naknade, jer je namera da bude zaposleno još pet osoba - objasnio je Bjeljac, navodeći da je plata direktora lane iznosila 202.000, a ubuduće će biti 229.000.

Kaže i da će se primanja petoro novozaposlenih kretati u rasponu od 147.000 do 169.000 dinara, uz napomenu da je preduzeće prošle godine poslovalo bez dobiti.

I, upravo zbog dugog čekanja da regionalna deponija "zaživi", Ekološki pokret Vrbasa (EPV) lokalnoj samoupravi ponudio je Studiju održivog upravljanja otpadom, koju su izradili njegovi stručnjaci.

- Zagovaramo postepeno podizanje sistema lokalnog odlaganja otpada na viši nivo, koji neće smetati ispunjenju budućih obaveza prema regionalnom centru u Novom Sadu. To podrazumeva veći obim primarne separacije u lokalu i manje troškove kasnijeg prevoza otpada na toliko čekanu deponiju. Sada imamo skupo održavanje gradskog smetlišta i stalno stvaranje nelegalnih đubrišta, čije uklanjanje opštinski budžet godišnje košta i do 100.000 evra - kaže čelnik EPV, Ratko Đurđevac.