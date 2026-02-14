STARI SJAJ I NOVI MOZAIK: Obimna rekonstrukcija Crkve Svetog Đorđa u Ćupriji traje već tri godine (FOTO)

CRKVA Svetog Đorđa u Ćupriji, u završnoj fazi rekonstrukcije dobila je mozaik svetitelja kojem je posvećena, postavljen iznad ulaznih vrata - rad majstora iz Obrenovca, Vladimira Đurića.

Foto: Z. Rašić

Zamena stare ikone, tako, doprinela je kompletiranju izvornog izgleda svetinje čija je obnova počela pre tri godine. Još tada je započela sanacija vlage, a - posle preuređenja fasade, pre četvrt veka - bio je narušen i estetski izgled.

- Tadašnja fasada nije odgovarala ovoj vrsti građevine, zbog čega je ispucala i bila u lošem stanju. Materijal je zadržavao vlagu, čemu je doprinela i unutrašnja lamperija, u donjem delu parapeta. Stari drveni ikonostas je istruleo i prva odluka Crkveno-upravnog odbora bila je da se on zameni, dok su vredne ikone delom sačuvane, konzervirane i izložene. Sada smo skinuli lamperiju i malter, vraćajući život starom kamenu - objašnjava starešina bogomolje, protojerej Rajko Rajković, dodajući da je potom urađeno podno grejanje i potpuno nov mermerni pod, sa mozaikom, uz novi horos, odnosno luster od livenog mesinga u obliku prstena, kao kruna.

Posle unutrašnjih radova koji su trajali oko godine, naredne dve neimari su se bavili fasadom, čije je izvorno stanje zapravo kamen, pa je i on zaštićen specijalnim materijalima.

- Na ulaza u crkvu potrebno je postaviti stubove i preurediti nadstrešnicu da bude funkcionalnija. I na novom ikonostasu, od belog mermera, treba uraditi dve mozaičke ikone za koje se već zna darodavac, a posao će obaviti isti majstor iz Obrenovca, čije je delo i podni mozaik... Na red će doći i spoljašnja hidroizolacija, a trebalo bi razmisliti i o obnovi freskopisa koji je u problematičnom stanju - nabraja sveštenik Rajković, zahvalan vernicima na prilozima i ostalim darodavcima.

Knez Miloš Obrenović

CRKVA Svetog Đorđa u Ćupriji sagrađena je tridesetih godina 19. veka, na inicijativu kneza Miloša Obrenovića, kada je saznao da u varoši ne postoji bogomolja. Svetinja je "nikla" na uzvišenju pored reke, na način kako su pre skoro 200 godina zidani svi verski objekti u tadašnjoj Srbiji, a unutrašnjost je oslikana tek 1984. - vek i po posle izgradnje.