BOGA SLAVE - SRBU PAMTE: Lozničani na Bogojavljenje plivali za Časni krst i u čast na preminulog Srboljuba Mitrovića

В.Митрић

19. 01. 2026. u 14:36

LOZNIČKI Moto klub “Bratija”, u saradnji sa Crkvenom opštinom Loznica, priredio je na jezeru, kod Drine, nedaleko od mosta na Drini, tradicionalno viteško nadmetanje u plivanju za Časni krst povodom Bogojavljenja, velikog pravoslavnog praznika.

Foto: V.M.

Posle osvećenja časnog krsta, blagosiljani su plivači, a za sve učesnike obezbeđeno je posluženje.

Kod Loznice se plivalo i u znak sećanje i čast na preminulog “drinskog vuka”, Srboljuba Mitrovića - Srbu Kompota, koji je bio jedan od osnivača ove lepe svetkovine na i oko Drine.  

Marina Ranković osvojila je Časni krst na Bogojavljenskom plivanju na jezeru kraj Drine, nadomak Loznice. Plivalo je 207 učesnika, pretežno mladih, među kojima i znatan deo devojaka.

Svečano je i lepo bilo i na Zvorničkom jezeru, gde je održana 19-a po redu manifestacija u organizaciji ovdašnje Turističke organizacije, uz blagoslov epikopa šabačkog Jeroteja. Plivalo se na stazi kod HE Zvornik, dugoj 33 metra, koja simboliše Hristove godine na zemlji.

Najuspešnijim plivačima uručene su nagrade i zahvalnice. 

