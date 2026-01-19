BOGA SLAVE - SRBU PAMTE: Lozničani na Bogojavljenje plivali za Časni krst i u čast na preminulog Srboljuba Mitrovića
LOZNIČKI Moto klub “Bratija”, u saradnji sa Crkvenom opštinom Loznica, priredio je na jezeru, kod Drine, nedaleko od mosta na Drini, tradicionalno viteško nadmetanje u plivanju za Časni krst povodom Bogojavljenja, velikog pravoslavnog praznika.
Posle osvećenja časnog krsta, blagosiljani su plivači, a za sve učesnike obezbeđeno je posluženje.
Kod Loznice se plivalo i u znak sećanje i čast na preminulog “drinskog vuka”, Srboljuba Mitrovića - Srbu Kompota, koji je bio jedan od osnivača ove lepe svetkovine na i oko Drine.
Marina Ranković osvojila je Časni krst na Bogojavljenskom plivanju na jezeru kraj Drine, nadomak Loznice. Plivalo je 207 učesnika, pretežno mladih, među kojima i znatan deo devojaka.
Svečano je i lepo bilo i na Zvorničkom jezeru, gde je održana 19-a po redu manifestacija u organizaciji ovdašnje Turističke organizacije, uz blagoslov epikopa šabačkog Jeroteja. Plivalo se na stazi kod HE Zvornik, dugoj 33 metra, koja simboliše Hristove godine na zemlji.
Najuspešnijim plivačima uručene su nagrade i zahvalnice.
Preporučujemo
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
19. 01. 2026. u 17:43
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U VALjEVU: Anđelija stigla prva
19. 01. 2026. u 17:42
PLIVANjE ZA ČASNI KRST U KLADOVU: Prvi do Časnog krsta stigao Viktor Đorđević
19. 01. 2026. u 17:38
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)