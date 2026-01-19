Srbija

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U SOKOBANJI: Maturant Luka Ilić prvi doplivao do krsta

Suzana Mihajlović Jovanović

19. 01. 2026. u 17:35

SOKOBANjCI su danas na bazenu u Podini plivali za Časni krst, a titulu najbržeg osvojio je gimnazijalac Luka Ilić.

ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ У СОКОБАЊИ: Матурант Лука Илић први допливао до крста

Foto: Banjski žurnal

Tradicionalno bogojavljensko plivanje za Časni krst održano je u Sokobanji, treću godinu zaredom, nakon litije koja je krenula od hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg do bazena na Podini.

Do Časnog krsta prvi je doplivao Luka Ilić, učenik četvrtog razreda Gimnazije Srednje škole „Branislav Nušić“ iz Sokobanje, čime je poneo ovogodišnje bogojavljensko znamenje.

Snaga, vera i hrabrost mladog Sokobanjčanina obeležili su ovaj veliki praznik, kažu Sokobanjci, ali zasluge pripadaju i svim učesnicima, jer se njih devetoro, uprkos hladnom danu i izuzetno hladnoj vodi, odvažilo da zapliva za Časni krst i doprinese očuvanju bogojavljenske tradicije.

Manifestacija, u organizaciji Crkvene opštine Sokobanja i ovdašnje lokalne samouprave je, pored sokobanjskog sveštenstva i predstavnika opštine sa dr Miodragom Nikolićem na čelu, okupila brojne učesnike i vernike, a protekla je u duhu tradicije, vere i zajedništva.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U LEDENOJ VLASINI: Promena tradicije u Vranju

Tradicionalno i ove godina na najvišoj nadmorskoj visini u Evropi od 1.230 metara održano je plivanje za Časni krts u Vlasinskom jezeru, a prvi je do njega doplivao takmičar iz Leskovca Miloš Cakić. Plivanja za Časni krst na Vlasinskom jezeru, ove godine okupilo je rekordnih 170 učesnika. Ovaj događaj iz godine u godinu čuva duh vere, tradicije i istrajnosti.

19. 01. 2026. u 17:43

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva
Srbija

0 0

PLIVANJE ZA ČASNI KRST U VALJEVU: Anđelija stigla prva

Do Časnog bogojavljenskog krsta, koji je u ledenu reku Gradac porinuo episkop valjevski Isihije, prva je doplivala Anđelija Damnjanović (21), radnica ovdašnje fabrike “Hansgroe”. Za Časni krst juče se nadmetalo 83. plivača, među kojima su bila tri žene, 17 pripadnika Vojske Srbije, policajci, vatrogasci, lekari, aktivni sportisti...

19. 01. 2026. u 17:42

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!