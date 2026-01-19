PLIVANJE ZA ČASNI KRST U SOKOBANJI: Maturant Luka Ilić prvi doplivao do krsta

SOKOBANjCI su danas na bazenu u Podini plivali za Časni krst, a titulu najbržeg osvojio je gimnazijalac Luka Ilić.

Foto: Banjski žurnal

Tradicionalno bogojavljensko plivanje za Časni krst održano je u Sokobanji, treću godinu zaredom, nakon litije koja je krenula od hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg do bazena na Podini.

Do Časnog krsta prvi je doplivao Luka Ilić, učenik četvrtog razreda Gimnazije Srednje škole „Branislav Nušić“ iz Sokobanje, čime je poneo ovogodišnje bogojavljensko znamenje.

Snaga, vera i hrabrost mladog Sokobanjčanina obeležili su ovaj veliki praznik, kažu Sokobanjci, ali zasluge pripadaju i svim učesnicima, jer se njih devetoro, uprkos hladnom danu i izuzetno hladnoj vodi, odvažilo da zapliva za Časni krst i doprinese očuvanju bogojavljenske tradicije.

Manifestacija, u organizaciji Crkvene opštine Sokobanja i ovdašnje lokalne samouprave je, pored sokobanjskog sveštenstva i predstavnika opštine sa dr Miodragom Nikolićem na čelu, okupila brojne učesnike i vernike, a protekla je u duhu tradicije, vere i zajedništva.