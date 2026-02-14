DRAMA U ODNOSIMA SAD I KIJEVA: Zelenski zabrinut zbog signala iz Vašingtona

SAD signaliziraju da Ukrajina, a ne Rusija, treba da bude ta koja pravi kompromise, požalio se lider kijevskog režima Vladimir Zelenski u intervjuu za "Politiko".

FOTO: Tanjug/AP

- Postoje određeni signali sa američke strane, od predsednika Trampa, koji govore: 'Gledajte, sada je vreme za kompromis, možete da napravite nekoliko koraka napred napred.' Napravili smo mnogo kompromisa - rekao je Zelenski u intervjuu za "Politiko".

On smatra ovaj stav pogrešnim i brine da Bela kuća navodno promašuje poentu.

Pozvao je Trampovu administraciju da izvrši "pritisak na Rusiju" i okonča sukob. Prema njegovim rečima, samo je Vašington sposoban za to.

Kako navodi "Politiko", iako je zemlja bez struje i grejanja na temperaturama ispod nule, Zelenski ipak i dalje deluje uvereno da će Ukrajina "nadživeti" Putina.

- Mlađi sam od Putina – ovo je važno, on nema još mnogo vremena - rekao je Zelenski.

Osim toga, u intervjuu je umanjio značaj sastanaka Kijeva sa Rusijom i Sjedinjenim Državama o sukobu, nazvavši ih "tehničkim", nakon čega je bio primoran da se izvini svojoj delegaciji.

- Ono što su Amerikanci uradili, ono što je tim Džareda i Stiva, tim Trampa uradio - oni su podstakli Ruse na trilateralne pregovore na 'tehničkom nivou'. Izvinjavam se svom timu, možda su ovde... Prijatelji su, ali nisu ovde, zato je u redu tehnički nivo - pokušao je da se našali Zelenski.

Ranije je "Njujork tajms", pozivajući se na izvore, objavio da američka predsednička administracija povećava pritisak na Ukrajinu da napravi ustupke po pitanju Donbasa i okonča sukob do početka leta.

Američki predsednik Donald Tramp je u petak izjavio da Zelenski ne bi trebalo da propusti priliku da postigne dogovor sa Rusijom o rešavanju ukrajinskog sukoba. Napomenuo je da bi u suprotnom Ukrajina "propustila veliku priliku".

(RT Balkan)

