IZLOŽBA IRENE I EVGENIJE PORTNOJ: Dve izuzetne umetnice izlažu sutra u paraćinskom RISC
REGIONALNI inovacioni startap centar (RISC) u Paraćinu predstaviće sutra uveče radove dve vrsne umetnice, Irene Rot Portnoj i Evgenije Portnoj Shiver, prepoznatljivog likovnog rukopisa koje svojim delima osvajaju publiku širom regiona.
U pitanju je zajednička izložba majke i ćerke koja donosi snažan vizuelni doživljaj, bogate teksture, izražene emocije i prepoznatljivog stila, koji ih čini jednim od najzanimljivijih umetničkih tandema savremene scene.
Otvaranje je u 18 sati, a ulaz je slobodan.
