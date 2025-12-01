IZLOŽBA IRENE I EVGENIJE PORTNOJ: Dve izuzetne umetnice izlažu sutra u paraćinskom RISC

REGIONALNI inovacioni startap centar (RISC) u Paraćinu predstaviće sutra uveče radove dve vrsne umetnice, Irene Rot Portnoj i Evgenije Portnoj Shiver, prepoznatljivog likovnog rukopisa koje svojim delima osvajaju publiku širom regiona.

Foto: Fejsbuk/RISC

U pitanju je zajednička izložba majke i ćerke koja donosi snažan vizuelni doživljaj, bogate teksture, izražene emocije i prepoznatljivog stila, koji ih čini jednim od najzanimljivijih umetničkih tandema savremene scene.

Otvaranje je u 18 sati, a ulaz je slobodan.