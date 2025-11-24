EDUKACIJE ZA BUDUĆNOST: U Kraljevu uručeni serifikati polaznicima besplatnih kurseva

U sklopu projekta „Edukacije za budućnost“ koji zajednički sprovode Ministarstvo turizma i omladine i ovdašnja Kancelarija za mlade, u Kraljevu je upriličena dodela licenciranih sertifikata za ukupno 39 mladih polaznika besplatnih kurseva i obuka koji bi trebalo da im pomognu da se lakše zaposle ili pokrenu sopstveni posao.

Za ovu namenu ukupno je obezbeđeno 3,5 miliona dinara od kojih je Ministarstvo izdvojilo 2,5, a lokalna samouprava milion dinara. Ovom prilikom kurs „Digitalni marketing“ pohađalo je deset polaznika, a po pet kurs „Poslovni paket“, koji podrazumeva osnovnu informatičku obuku i kurs „Računovodstvo“. Kurseve nege i lepote pohađalo je ukupno dvadest polaznika - deset za šminkera, i po pet maniirski i pedikirski kurs, dok su svu polaznici prošli obuku iz preduzetništva.

- Ovoj je značajana podrška i svojevrsni vetar u leđa za sve nas koji želimo da započemo sopstveni posao - kaže mlada Kraljevčanka Jana Timotijević koja je završila kurs za šminkera.

Prema rečima Nikole Pantovića iz Kancelarije za mlade, cilj projekta je da se mladi podstaknu na samozapošljavanje, da ovladaju određenim znanjima i veštinama koje će primenjivati i usavršavati u privatnom biznisu ili kod drugog poslodavca.

- Polaznicima kurseva omogućena je dokvalifikacija, odnosno prekvalifikacija, podizanje nivoa stručne osposobljenosti, obezbeđen je direktan kontakt sa privatnim sektorom, kao i licencirana obuka za stručno osposobljavanje – naglasio je Pantović izrazivši nadu da će se uspešna sardnja Ministrstva turizma i omladine i grada Kraljeva nastaviti i narednih godina.