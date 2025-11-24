ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu
POŽAREVAC – U utorak, 25. novembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.
Od 7.30 do 14.30, struju neće imati deo Bratinca kod Požarevca - ulice Draže Markovića, Miloša Obilića, Njegoševa, Stiška i deo Maršala Tita. U periodu od 8 do 9.30, u Kostolcu bez struje će ostati naselje Besko i ulice Nikole Tesle 3-17 i 2-24 i Veljka Dugoševića 4-18 i 7-27. Na području opštine Golubac, od 8 do 15 sati sa mreže će biti isključeni: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad.
Preporučujemo
OLUJNI VETAR I SNEŽNE PADAVINE: Prvo dvadeset stepeni pa minus! Šok za organizam
24. 11. 2025. u 16:14
MEDALjE IZ EVROPE: Šabac oduševili mladi sportisti
24. 11. 2025. u 15:00
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)