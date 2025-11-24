Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

24. 11. 2025. u 10:14

POŽAREVAC – U utorak, 25. novembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 7.30 do 14.30, struju neće imati deo Bratinca kod Požarevca - ulice Draže Markovića, Miloša Obilića, Njegoševa, Stiška i deo Maršala Tita. U periodu od 8 do 9.30, u Kostolcu bez struje će ostati naselje Besko i ulice Nikole Tesle 3-17 i 2-24 i Veljka Dugoševića 4-18 i 7-27. Na području opštine Golubac, od 8 do 15 sati sa mreže će biti isključeni: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i tvrđava Golubački grad.

