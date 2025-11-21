VANREDNA SITUACIJA NA SNAZI: Vodostaj Južne Morave u opadanju
Prema poslednjim podacima, u protekla 24 časa nije bilo novih intervencija na poplavljenim područjima na teritoriji Grada Vranja.
Voda se povukla iz dvorišta pet ugroženih kuća u Pavlovcu, saopšteno je iz gradske uprave.
Kod Ćukovca, vodostaj Južne Morave je u opadanju i niži je za dva metra od poslednjeg merenja, a voda se, takođe, povlači i iz oranica u svim područjima.
U Zlatokopu, Južna Morava se u celosti vratila u svoje korito, ali su iz predostrožnosti mostovi u Rataju i Ćukovcu i dalje zatvoreni za saobraćaj, pa ce preporučuje korišćenje alternativnih putnih pravaca.
Prema prognozi RHMZ, u naredna 24 časa, očekuju se padavine od 50 do 60 l/m2, pa će sve dežurne službe i dalje biti u pripravnosti.
Podsećamo juče je na teritoriji grada Vranja zbog obilnih padavima uvedena vanredna situacija.
Preporučujemo
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)