Srbija

VANREDNA SITUACIJA NA SNAZI: Vodostaj Južne Morave u opadanju

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

21. 11. 2025. u 15:34

Prema poslednjim podacima, u protekla 24 časa nije bilo novih intervencija na poplavljenim područjima na teritoriji Grada Vranja.

ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА СНАЗИ: Водостај Јужне Мораве у опадању

Foto Tanjug/JP Srbijavode

Voda se povukla iz dvorišta pet ugroženih kuća u Pavlovcu, saopšteno je iz gradske uprave.

Kod Ćukovca, vodostaj Južne Morave je u opadanju i niži je za dva metra od poslednjeg merenja, a voda se, takođe, povlači i iz oranica u svim područjima.

U Zlatokopu, Južna Morava se u celosti vratila u svoje korito, ali su iz predostrožnosti mostovi u Rataju i Ćukovcu i dalje zatvoreni za saobraćaj, pa ce preporučuje korišćenje alternativnih putnih pravaca.

Prema prognozi RHMZ, u naredna 24 časa, očekuju se padavine od 50 do 60 l/m2, pa će sve dežurne službe i dalje biti u pripravnosti.

Podsećamo juče je na teritoriji grada Vranja zbog obilnih padavima uvedena vanredna situacija.

