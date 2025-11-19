KAMION ZA SAKUPLJANJE OTPADA NA KORIŠĆENJE OPŠTINI: Ministarka Pavkov u Sečnju
MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov predala je na korišćenje opštini Sečanj, kamion za sakupljanje otpada, sa ciljem daljeg unapređenja sistema upravljanja otpadom u ovoj opštini.
Ministarka Pavkov je sa predsednikom privremenog organa opštine Sečanj Nebojšom Meljancem, potpisala ugovor o dodeli opreme za sakupljanje otpada na korišćenje, kojim se nastavlja pružanje pomoći ovoj banatskoj opštini u važnoj oblasti za životnu sredinu.
- Zadovoljna sam što smo ovoj opštini pomogli dodeljivanjem na korišćenje kamiona koji je značajna karika u sistemu upravljanja otpadom, a obezbedili smo i nedostajuću opremu za sakupljanje otpada u vidu kanti i kontejnera - naglasila je Sara Pavkov, ističući da je Sečanj jedna od sedamnaest lokalnih samouprava u Srbiji, koje su se javile na Javni poziv.
Uz najavu novih projekata koji su važni za meštane već u natednoj godini, ministarka zaštite životne sredine, spomenula je i dugoročni i strateški orijentisani pristup upravljanja otpadom koji će obuhvatati i okolna mesta u Banatu, kao kapitalni projekat iz oblasti upravljanja otpadnim vodama koji je u toku, kao i o drugim aspektima zaštite i unapređenja životne sredine.
- Intenzivno radimo na vrlo značajnom projektu, na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 2.500 ekvivalent stanovnika koje bi trebalo da počne sa radom već sledeće godine, a čije efekte će osetiti svaki meštanin Sečnja - dodala je Sara Pavkov, naglašavajući da je glavni benefit ovog projekta, to što će u kanal Rida, koji se uliva u reku Tamiš, iz novog postrojenja biti ispuštana prečišćena i tehnički ispravna voda.
Preporučujemo
KAKO TO RADE NAJBOLjI? Bački Petrovac proučava minhenski model reciklaže (FOTO)
19. 11. 2025. u 15:03
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)