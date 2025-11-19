KAMION ZA SAKUPLJANJE OTPADA NA KORIŠĆENJE OPŠTINI: Ministarka Pavkov u Sečnju

MINISTARKA zaštite životne sredine Sara Pavkov predala je na korišćenje opštini Sečanj, kamion za sakupljanje otpada, sa ciljem daljeg unapređenja sistema upravljanja otpadom u ovoj opštini.

S. Mladenovski

Ministarka Pavkov je sa predsednikom privremenog organa opštine Sečanj Nebojšom Meljancem, potpisala ugovor o dodeli opreme za sakupljanje otpada na korišćenje, kojim se nastavlja pružanje pomoći ovoj banatskoj opštini u važnoj oblasti za životnu sredinu.

- Zadovoljna sam što smo ovoj opštini pomogli dodeljivanjem na korišćenje kamiona koji je značajna karika u sistemu upravljanja otpadom, a obezbedili smo i nedostajuću opremu za sakupljanje otpada u vidu kanti i kontejnera - naglasila je Sara Pavkov, ističući da je Sečanj jedna od sedamnaest lokalnih samouprava u Srbiji, koje su se javile na Javni poziv.

Uz najavu novih projekata koji su važni za meštane već u natednoj godini, ministarka zaštite životne sredine, spomenula je i dugoročni i strateški orijentisani pristup upravljanja otpadom koji će obuhvatati i okolna mesta u Banatu, kao kapitalni projekat iz oblasti upravljanja otpadnim vodama koji je u toku, kao i o drugim aspektima zaštite i unapređenja životne sredine.

- Intenzivno radimo na vrlo značajnom projektu, na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 2.500 ekvivalent stanovnika koje bi trebalo da počne sa radom već sledeće godine, a čije efekte će osetiti svaki meštanin Sečnja - dodala je Sara Pavkov, naglašavajući da je glavni benefit ovog projekta, to što će u kanal Rida, koji se uliva u reku Tamiš, iz novog postrojenja biti ispuštana prečišćena i tehnički ispravna voda.