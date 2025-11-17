Srbija

POZORIŠNI PROGRAM: Sutra predstava „Hasanaginica“ u Petrovcu na Mlavi

Dušanka Novković

17. 11. 2025. u 10:24

PETROVAC NA MLAVI – U Petrovcu na Mlavi sutra se igra predstava „Hasanaginica“ Ljubomira Simovića, u izvođenju gradskog pozorišta „Dragoljub Milosavljević Gula“.

D. Novković

Reditelj je Miloš Jagodić, a u glavnim ulogama nastupaju Milica Stojadinović i Valentino Oljača. Predstava se igra u Domu kulture, od 20 sati.

