Srbija

DOČEK ZA EVROPSKOG ŠAMPIONA U LOZNICI: Slavlje za Rastka Simića

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

17. 11. 2025. u 08:23

LOZNIČANI su, ispred Vukovog doma kulture, dočekali veličanstveni boksera Rastka Simića, koji je osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Jerevanu.

ДОЧЕК ЗА ЕВРОПСКОГ ШАМПИОНА У ЛОЗНИЦИ: Славље за Растка Симића

Foto:V.Mitrić

Na dočeku ispred Vukovog doma kulture, gde ga je sa oduševljenjem pozdravila publika,

Simić, pred sugrađanima, ne krijući radost zbog ukazane pažnje, rekao da se slaže da je reč „o istorijskom uspehu“.

- Mnogo odricanja, mnogo treninga, mnogo sparinga, krvi i znoja -rekao je Simić. - Ali eto, uspeo sam da u finalu trijumfujem. Trebaće mi sigurno par dana da mi se slegnu utisci. Još nisam svestan uspeha, još sam umoran od puta, ali za sada mi se sviđa.

Simić je kazao da “ medalju posvećuje navijačima koji su ga bodrili”, koji su mu klicali: „Šampione, šampione…“!

-Ovo je treća seniorska sezona, a već sledeće godine očekuje me novo Evropsko prvenstvo do 22 godine, zatim Svetsko, i ako Bog da Olimpijada -poručio je Simić.

