Srbija

KOMEMORATIVNI SKUP U VRANJU: Obeležen Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

11. 11. 2025. u 22:30

POVODOM obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu održan je komemorativni skup i položeni venci i cveće na Spomenik žrtvama bugarskog okupatora od 1915. do 1918. godine.

КОМЕМОРАТИВНИ СКУП У ВРАЊУ: Обележен Дан примирја у Првом светском рату

Foto: Grad Vranje

O ovom značajnom datumu govorila je predsednica Skupštine grada Zorica Jović, koja je podsetila na strahote Prvog svetskog rata.

- Slaveći mir, prisećamo se žrtve koju su naši preci podneli, dok dišemo i živimo u slobodi. Amanet naših junaka obaveza je i zaveštanje i u sadašnjosti i u budućnosti. Jer, srpski je narod nezavisnost plaćao krvlju. Ona je suština naše državnosti, našeg nacionalnog bića. I danas, kada se suočavamo sa brojnim iskušenjima, neka cilj svih nas bude sloboda, međusobno poštovanje i uvažavanje-  rekla je predsednica.

Na Spomenik žrtvama bugarskog okupatora, vence i cveće položili su gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sa saradnicima,  komandant 4. brigade Kopnene vojske pukovnik Grujica Vuković sa saradnicima, zamenik predsednika gradske opštine Vranjska Banja Marko Nikolić, načelnik Policijske uprave Vranje Saša Nedeljković sa saradnicima, zamenik načelnika Centra Bezbednosno-informatine agencije Vranje Antonije Kartaljević sa saradnicima, udruženja građana i delegacija Tehničke škole Vranje. U kulturno-umetničkom programu nastupio je hor Medicinske škole ,,Dr Izabel Emsli Haton“ i Teodora Tasić, učenica ove škole.

Foto: Gra

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DEČAKOVA BORBA ZA ZDRAVLJE: Pomozimo osmogodišnjem Andriji
Srbija

0 1

DEČAKOVA BORBA ZA ZDRAVLJE: Pomozimo osmogodišnjem Andriji

Osmogodišnji Andrija M. Knežević, učenik drugog razreda iz Bajine Bašte boluje od retke i progresivne cerebrovaskularne bolesti, koja pogađa arterije u mozgu i može dovesti do teških komplikacija. Skupo lečenje u inostranstvu jedini je put za ozdravljenje ovog dečaka, zato su njegovi sugrađani rešeni da na svaki način pomognu: muzičari iz grada na Drini, zajedno sa kolegama iz zapadne Srbije i Republike Srpske prikupili su prethodnih dana 7.330 evra, uz apel ostalima da se uknjuče u borbu ovog dečaka.

10. 11. 2025. u 13:54

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću