KOMEMORATIVNI SKUP U VRANJU: Obeležen Dan primirja u Prvom svetskom ratu

POVODOM obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu održan je komemorativni skup i položeni venci i cveće na Spomenik žrtvama bugarskog okupatora od 1915. do 1918. godine.

O ovom značajnom datumu govorila je predsednica Skupštine grada Zorica Jović, koja je podsetila na strahote Prvog svetskog rata.

- Slaveći mir, prisećamo se žrtve koju su naši preci podneli, dok dišemo i živimo u slobodi. Amanet naših junaka obaveza je i zaveštanje i u sadašnjosti i u budućnosti. Jer, srpski je narod nezavisnost plaćao krvlju. Ona je suština naše državnosti, našeg nacionalnog bića. I danas, kada se suočavamo sa brojnim iskušenjima, neka cilj svih nas bude sloboda, međusobno poštovanje i uvažavanje- rekla je predsednica.

Na Spomenik žrtvama bugarskog okupatora, vence i cveće položili su gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sa saradnicima, komandant 4. brigade Kopnene vojske pukovnik Grujica Vuković sa saradnicima, zamenik predsednika gradske opštine Vranjska Banja Marko Nikolić, načelnik Policijske uprave Vranje Saša Nedeljković sa saradnicima, zamenik načelnika Centra Bezbednosno-informatine agencije Vranje Antonije Kartaljević sa saradnicima, udruženja građana i delegacija Tehničke škole Vranje. U kulturno-umetničkom programu nastupio je hor Medicinske škole ,,Dr Izabel Emsli Haton“ i Teodora Tasić, učenica ove škole.

