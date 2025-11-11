VENCI NA SPOMENIK POBEDNIKU: U Paraćinu na tradicionalni način obeležen Dan primirja (FOTO)

DAN kada su završena ratna dejstva u Velikom ratu potpisivanjem primirja 11. novembra 1918. godine, koji se nezvanično smatra i danom pobede u ovom velikom svetskom sukobu, u Paraćinu je danas obeležen na tradicionalni način – polaganjem venaca na Spomenik stradalim ratnicima od 1912. do 1920. godine.

Foto: Z. Rašić

Parastos izginulim Paraćincima u Prvom svetskom ratu služilo je sveštenstvo Crkve Svete Trojice, a počast borcima za otadžbinu data je takođe intoniranjem himne Srbije i minutom ćutanja.

Na junake koji su u Velikom ratu izgubili živote boreći se za slobodu - kod spomenika koji je simbol grada na Crnici - podsetili su zamenik predsednice SO Paraćin Miloš Đokić i Zoran Pavlović, predsednik tamošnjeg književnog kluba „Mirko Banjević“.

Vence su položili predstavnici Opštine, Policijske i Vatrogasne stanice, Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine (UPRS), Opštinske organizacije SUBNOR-a, te Kola srpskih sestara pri Crkvi Svete Trojice.