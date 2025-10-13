OD SRCA ZA MIU: Humanitarni bazar knjiga u centru Kraljeva

Na Trgu srpskih ratnika u centru grada na Ibru minulog vikenda održan je Humanitarni bazar knjiga sa kojeg je sav prihod upućen kao pomoć za lečenje i rehabilitaciju desetogodišnje Mie Tomić iz Kraljeva.

G.Šljivić

U organizaciji Književnog kluba „Naravučenije“, na ovom bazaru u ponudi se našlo oko 3.000 knjiga po simboličnoj ceni od 100 dinara, a akciji za pomoć svojoj mladoj, desetogodišnjoj sugrađanki kojoj je posle moždanog udara neophodna terapija matičnim ćelijama na klinici u Turskoj, odzvali su se Kraljevčani svih uzrasta.

G.Šljivić

Svi koji to žele mogu da pomognu slanjem SMS poruke sa brojem 1670 na 3030, kao i uplatom na dinarski 160-6000001908703-44 ili na devizni račun 160-6000001909812-15 IBAN: RS35160600000190981215, SWIFT/BIC: DBDBRSBG.