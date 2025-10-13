OD SRCA ZA MIU: Humanitarni bazar knjiga u centru Kraljeva
Na Trgu srpskih ratnika u centru grada na Ibru minulog vikenda održan je Humanitarni bazar knjiga sa kojeg je sav prihod upućen kao pomoć za lečenje i rehabilitaciju desetogodišnje Mie Tomić iz Kraljeva.
U organizaciji Književnog kluba „Naravučenije“, na ovom bazaru u ponudi se našlo oko 3.000 knjiga po simboličnoj ceni od 100 dinara, a akciji za pomoć svojoj mladoj, desetogodišnjoj sugrađanki kojoj je posle moždanog udara neophodna terapija matičnim ćelijama na klinici u Turskoj, odzvali su se Kraljevčani svih uzrasta.
Svi koji to žele mogu da pomognu slanjem SMS poruke sa brojem 1670 na 3030, kao i uplatom na dinarski 160-6000001908703-44 ili na devizni račun 160-6000001909812-15 IBAN: RS35160600000190981215, SWIFT/BIC: DBDBRSBG.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)