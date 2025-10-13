ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu
GOLUBAC – U utorak, 14. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.
Od 8 do 16 sati, na području opštine Golubac struju neće imati: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i Golubačka tvrđava. Od 9 do 15 bez struje će ostati Beogradska ulica u Kravljem Dolu kod Malog Crnića, a u Kostolcu ulice Veljka Dugoševića 7-19, 8-18 i Nikole Tesle 9-19, 12-36, kao i naselje Besko. U Požarevcu, od 8 do 15, sa mreže će biti isključeni delovi ulica Vlastimira Carevca i Šesta lička, dok će u Kostolcu, od 15 do 17 sati, dolaziti do povremenih, polusatnih isključenja u trafo-oblastima Petka 1 i 3 i Pečansko naselje 2 i 3.
