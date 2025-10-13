Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

13. 10. 2025. u 16:35

GOLUBAC – U utorak, 14. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Браничевском округу

D.N.

Od 8 do 16 sati, na području opštine Golubac struju neće imati: Livadica, Ridan, kamenolom Jelenska stena, Brnjica, Orlovi, Čezava, Glavičica, Turski Potok, Dobra, Kožice, Ključ i Golubačka tvrđava. Od 9 do 15 bez struje će ostati Beogradska ulica u Kravljem Dolu kod Malog Crnića, a u Kostolcu ulice Veljka Dugoševića 7-19, 8-18 i Nikole Tesle 9-19, 12-36, kao i naselje Besko. U Požarevcu, od 8 do 15, sa mreže će biti isključeni delovi ulica Vlastimira Carevca i Šesta lička, dok će u Kostolcu, od 15 do 17 sati, dolaziti do povremenih, polusatnih isključenja u trafo-oblastima Petka 1 i 3 i Pečansko naselje 2 i 3.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČE U STAROJ SKUPŠTINI ZA PAMĆENJE: Knjiga Nevidljivi spasitelji među Kragujevčani
Srbija

0 0

VEČE U STAROJ SKUPŠTINI ZA PAMĆENJE: Knjiga "Nevidljivi spasitelji" među Kragujevčani

KOD stare kragujevačke crkve, pod svodovima zdanja stare Skupštine, u kojoj je knez Miloš Obrenović, doneo 17 važnih odluku, među kojima i Sretenjski ustav 1835. godine, predstavljena je knjiga „Nevidljivi spasitelji“ akademika dr Dragana Damjanovića, pisca tridesetak romana, među kojima je i „Anja sa Dedinja“, delo koje je, pre godinu dana, bilo pred ljubiteljima pisane reči na istoj toj „adresi“.

13. 10. 2025. u 16:39

Politika
Tenis
Fudbal
SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)

SUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma (VIDEO)