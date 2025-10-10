Srbija

STIGLI DEDA MRAZEVI: U Požarevcu već počela prodaja novogodišnje dekoracije

Dušanka Novković

10. 10. 2025. u 10:06

POŽAREVAC – Iako je tek prva polovina oktobra, u nekim radnjama u Požarevcu već su se pojavili novogodišnji ukrasi.

СТИГЛИ ДЕДА МРАЗЕВИ: У Пожаревцу већ почела продаја новогодишње декорације

D.N.

U ponudi su mini jelke, raznobojni lampioni, ukrasni venčići, trake i kape. Ipak, najveću pažnju kupaca, naročito najmlađih, privlače figure Deda Mraza i Sneška Belića. Pošto do dočeka ima još dva i po meseca, do tada će i novogodišnja ponuda u prodavnicama biti znatno veća.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVADBA U SRPSKOJ NARODNOJ NOŠNJI: Stefan Rakić, poreklom iz Paraćina, sa izabranicom švajcarkinjom vraća se u Srbiju
Srbija

0 0

SVADBA U SRPSKOJ NARODNOJ NOŠNJI: Stefan Rakić, poreklom iz Paraćina, sa izabranicom švajcarkinjom vraća se u Srbiju

U ŠVAJCARSKOJ žive, ali kad dođu u Srbiju, u Gornju Mutnicu nadomak Paraćina, osećaju se kao kod kuće. Stefan Rakić (33) i ljubav njegovog srca Selina (30) posle zabavljanja dugog deceniju venčali su se u Švajcarskoj. Ali su zato svadbu organizovali tamo gde ih je srce vuklo. Na Grzi, u blizini Stefanovog rodnog sela, slavlje je bilo nesvakidašnje i za pamćenje. Mladi par obučen u srpsku narodnu nošnju vozio se kočijama, a sve su isplanirali pod motom "Berba, tradicija, priroda".

10. 10. 2025. u 15:01

MARATONCI ZATVARAJU SAOBRAĆAJ U NOVOM SADU: U nedelju i privremene izmene trasa autobusa javnog prevoza
Srbija

0 0

MARATONCI ZATVARAJU SAOBRAĆAJ U NOVOM SADU: U nedelju i privremene izmene trasa autobusa javnog prevoza

ZBOG 33. Novosadskog maratona, trke dugoprugaša koja će biti održana u nedelju, 12. oktobra, za saobraćaj će od 10 do 16 časova biti zatvorene ulice kojima ide trasa atletičara , od Trga slobode, gde je start trke, pa Beogradski kej, Kej Žrtava racije, Bulevar cara Lazara, dr Sime Miloševića, dr Zorana Đinđića, dr Ilije Đuričića, Jrečekova, Fruškogorska, Bulevar despota Sdtefana, Dunavska i Zmaj Jovina.

10. 10. 2025. u 13:56

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVEĆA LEPINA LJUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin

NAJVEĆA LEPINA LjUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - "Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin"