STIGLI DEDA MRAZEVI: U Požarevcu već počela prodaja novogodišnje dekoracije
POŽAREVAC – Iako je tek prva polovina oktobra, u nekim radnjama u Požarevcu već su se pojavili novogodišnji ukrasi.
U ponudi su mini jelke, raznobojni lampioni, ukrasni venčići, trake i kape. Ipak, najveću pažnju kupaca, naročito najmlađih, privlače figure Deda Mraza i Sneška Belića. Pošto do dočeka ima još dva i po meseca, do tada će i novogodišnja ponuda u prodavnicama biti znatno veća.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
