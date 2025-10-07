DEČJA NEDELJA: U sredu poetsko-muzički festival u Kostolcu
KOSTOLAC – U sredu, 8. oktobra, u Kostolcu se organizuje poetsko-muzički festival, u okviru obeležavanja Dečje nedelje.
U programu za najmlađe učestvuju brojni pesnici, glumci i pevači. Festival se održava u Domu kulture u Kostolcu, od 9 sati, uz besplatan ulaz.
