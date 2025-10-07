U LESKOVCU ZAVRŠEN 15. SAMIT FOTOGRAFA BIVŠE JUGOSLAVIJE, SA OKO 70 UČESNIKA "Tomin šešir" u Sloveniji

LAUREAT jubilarnog, 15. samita fotografa bivše Jugoslavije je Štefa Prapotnik Borko iz Slovenije, kojoj je pripala prestižna nagrada leskovačke manifestacije - "Tomin šešir" - ustanovljena u znak sećanja na legandarnog Tomislava Peterneka.

foto: Grad Leskovac

Između ostalog, organizovanjem Samita, Leskovački kulturni centar i ovdašnji Foto-klub, pod pokroviteljstvom lokalne samouprave, čuvaju uspomenu na znamenitog srpskog i jugoslovenskog fotografa koji nas je napustio prošle godine. Podsetimo, nagrada je ustanovljena još tokom njegovog života i Peternek je u više navrata lično uručivao svoj zaštitni znak pojedincima koji su pružili veliki doprinos razvoju fotografije u regionu. Ove godine, to je učinila njegova supruga Magda.

A, prvonagrađena je istakla da je "Tomin šešir" kruna njenog rada, da joj je Tomislav Peternek bio veliki prijatelj i kolega, čijom zaslugom je i ona postala majstor fotografije i dugogodišnji učesnik smotre u Leskovcu koje je ove godine okupila oko 70 umetnika iz zemlje i regiona, koji su snimali znamenitosti i prirodne lepote Kuršumlijske banje i Đavolje varoši.