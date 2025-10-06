Srbija

BESPLATAN UPIS ZA DECU DO 14 GODINA: Gradska Biblioteka u Novom sadu povodom Dečje nedelje

Ljiljana Preradović

06. 10. 2025. u 10:01

POVODOM Dečje nedelje, Gradska biblioteka u Novom Sadu, i ove godine, od danas, 6. oktobra, omnogućava besplatan upis dece uzrasta do 14 godina.

БЕСПЛАТАН УПИС ЗА ДЕЦУ ДО 14 ГОДИНА: Градска Библиотека у Новом саду поводом Дечје недеље

Sajt Gradske biblioteke Novi Sad

Deca do tog uzrasta će moći besplatno da se učlannj,  a akcija je organizovana povodom Dečje nedelje, koja će trajati od 6. do 10. oktobra.

