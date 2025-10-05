SRCEM I MUZIKOM ZA "DETELINARU" : Jubilarna 10. humanitarna manifestacija Novosađana

HUMANITARNA manifestacija "Srcem i muzikom za Detelinaru", jubilarna, deseta po redu, biće održana u utorak, 7. oktobra u 17 časova, na platou ispred robne kuće u Ulici Milenka Grčića, u organizaciji Udruženja građana „Novi Sad“ i „Mi & La 021“.

Plakat

- Pozivamo sve ljude dobre volje, a posebno dobre komšije Detelinare, da podrže jubilarnu manifestaciju, jer je Detelinara oduvek bila puna vesele, talentovane dece, koja su širom sveta donosila uspehe. Međutim, retko ko je imao priliku da zapeva ili zasvira baš u kraju u kojem je odrastao. Vođeni željom da spojimo lepo, korisno i humano, organizujemo još jedno druženje pod otvorenim nebom, uz pesmu, muziku i veliko srce- ističu organizatori humanitarne manifestacije.

U okviru programa je humanitarni bazar, u saradnji sa Haos animatorima, grupom „Za bolju i lepšu Detelinaru“, Bukovačkim Vilama i sportskom porodicom „Sportisimo“.

Plakat

Cilj akcije je prikupljanje sredstava za male borce – Petru i Veru, devojčice rođene u 32. gestacijskoj nedelji, koje se bore sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima (F82 – specifičan poremećaj razvoja pokretljivosti, kao i dilatativna kardiomiopatija kod Vere). One ne hodaju, ne sede i ne govore, ali njihov osmeh i borbeni duh govore više od reči. Svako ko želi može da pošalje sms poruku - 1477 na 3030.

U 17 časova počeće humanitarni bazar za Petru i Veru, sat kasnije je muzički program a zatim koncert Gentlemen’s benda kao i poseban deo večeri: Čaša vina – za Petru i Veru.