Srbija

SVADBA U SRPSKOJ NARODNOJ NOŠNJI: Stefan Rakić, poreklom iz Paraćina, sa izabranicom švajcarkinjom vraća se u Srbiju

Зорана Рашић
Zorana Rašić

10. 10. 2025. u 15:01

U ŠVAJCARSKOJ žive, ali kad dođu u Srbiju, u Gornju Mutnicu nadomak Paraćina, osećaju se kao kod kuće. Stefan Rakić (33) i ljubav njegovog srca Selina (30) posle zabavljanja dugog deceniju venčali su se u Švajcarskoj. Ali su zato svadbu organizovali tamo gde ih je srce vuklo. Na Grzi, u blizini Stefanovog rodnog sela, slavlje je bilo nesvakidašnje i za pamćenje. Mladi par obučen u srpsku narodnu nošnju vozio se kočijama, a sve su isplanirali pod motom "Berba, tradicija, priroda".

СВАДБА У СРПСКОЈ НАРОДНОЈ НОШЊИ: Стефан Ракић, пореклом из Параћина, са изабраницом швајцаркињом враћа се у Србију

Foto: B. Petrović

- Sve je bilo u znaku srpskih običaja i tradicije, pa i dekoracija kakva se koristi na seoskim imanjima. Imali smo stotinu gostiju iz raznih krajeva sveta, pa smo želeli da ih sa time upoznamo. A da bi saznali kako izgledaju naši folkloraši i srpsko kolo, pozvali smo u goste KUD "Boki 4. jul" iz Paraćina - veli, za "Novosti", Stefan, koji nam se javio sa Kopaonika, gde se trenutno nalazi sa mladom na medenom mesecu.

Iz Gornje Mutnice Stefan je otišao u Švajcarsku sa roditeljima još kao jednogodišnje dete devedesetih godina prošlog veka. Danas tamo radi, ima dvojno državljanstvo, ali odlično govori srpski. Selinin otac je Švajcarac, majka Holanđanka, a upoznali su se pre desetak godina na tadašnjem poslu, u fabrici čokolade. Za svadbu zato nisu imali slavljeničku tortu nego romantični voćni sto sa čokoladnim "fontanama". Svatovi su tu inovaciju, smeje se Stefan, odlično prihvatili posle pečenja.

Mladi par, inače, živi na farmi Selininih roditelja u kantonu Ciriha, pa se posle posla bave i poljoprivredom. Selina je zavolela Srbiju čim je prvi put u nju kročila. Oduševljena je lepotom naše zemlje i gostoprimstvom ljudi. Par je na kraju prelomio i kupio sopstveno imanje u Gornjoj Mutnici na kraju sela. Dogodine planiraju da tu zidaju kuću i da pokušaju da sviju gnezdo za stalno. Zvuči pomalo neverovatno da dvoje Švajcaraca planira da se nastani i formira porodicu u Srbiji, pogotovu što je Selina jedinica, ali je zaista tako.

Život ovde ide sporije

MNOGO volim Gornju Mutnicu zbog netaknute prirode iznad sela. Predeli prema Sisevcu i Grzi su prelepi, a i ljudi me ovde uvek lepo primaju i žele da ugoste. Sloboda, mir i tišina, to je ono što mi se u Srbiji najviše sviđa. I što život ide malo sporije, a ljudi jedni drugima pomažu - iskrena je Selina.

Rakići objašnjavaju da su šume, reka, priroda... sve što oboje vole. Zbog toga svake godine više puta dolaze u Srbiju, nastoje da je upoznaju putujući. Trenutno su oduševljeni snegom koji je na Kopaoniku napadao već desetak centimetara. Već sledeće sedmice vraćaju se u Švajcarsku na imanje svako svom poslu, ali će vredno raditi kako bi već dogodine počeli da ostvaruju svoje snove.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MARATONCI ZATVARAJU SAOBRAĆAJ U NOVOM SADU: U nedelju i privremene izmene trasa autobusa javnog prevoza
Srbija

0 0

MARATONCI ZATVARAJU SAOBRAĆAJ U NOVOM SADU: U nedelju i privremene izmene trasa autobusa javnog prevoza

ZBOG 33. Novosadskog maratona, trke dugoprugaša koja će biti održana u nedelju, 12. oktobra, za saobraćaj će od 10 do 16 časova biti zatvorene ulice kojima ide trasa atletičara , od Trga slobode, gde je start trke, pa Beogradski kej, Kej Žrtava racije, Bulevar cara Lazara, dr Sime Miloševića, dr Zorana Đinđića, dr Ilije Đuričića, Jrečekova, Fruškogorska, Bulevar despota Sdtefana, Dunavska i Zmaj Jovina.

10. 10. 2025. u 13:56

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVEĆA LEPINA LJUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin

NAJVEĆA LEPINA LjUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - "Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin"