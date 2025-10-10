SVADBA U SRPSKOJ NARODNOJ NOŠNJI: Stefan Rakić, poreklom iz Paraćina, sa izabranicom švajcarkinjom vraća se u Srbiju

U ŠVAJCARSKOJ žive, ali kad dođu u Srbiju, u Gornju Mutnicu nadomak Paraćina, osećaju se kao kod kuće. Stefan Rakić (33) i ljubav njegovog srca Selina (30) posle zabavljanja dugog deceniju venčali su se u Švajcarskoj. Ali su zato svadbu organizovali tamo gde ih je srce vuklo. Na Grzi, u blizini Stefanovog rodnog sela, slavlje je bilo nesvakidašnje i za pamćenje. Mladi par obučen u srpsku narodnu nošnju vozio se kočijama, a sve su isplanirali pod motom "Berba, tradicija, priroda".

Foto: B. Petrović

- Sve je bilo u znaku srpskih običaja i tradicije, pa i dekoracija kakva se koristi na seoskim imanjima. Imali smo stotinu gostiju iz raznih krajeva sveta, pa smo želeli da ih sa time upoznamo. A da bi saznali kako izgledaju naši folkloraši i srpsko kolo, pozvali smo u goste KUD "Boki 4. jul" iz Paraćina - veli, za "Novosti", Stefan, koji nam se javio sa Kopaonika, gde se trenutno nalazi sa mladom na medenom mesecu.

Iz Gornje Mutnice Stefan je otišao u Švajcarsku sa roditeljima još kao jednogodišnje dete devedesetih godina prošlog veka. Danas tamo radi, ima dvojno državljanstvo, ali odlično govori srpski. Selinin otac je Švajcarac, majka Holanđanka, a upoznali su se pre desetak godina na tadašnjem poslu, u fabrici čokolade. Za svadbu zato nisu imali slavljeničku tortu nego romantični voćni sto sa čokoladnim "fontanama". Svatovi su tu inovaciju, smeje se Stefan, odlično prihvatili posle pečenja.

Mladi par, inače, živi na farmi Selininih roditelja u kantonu Ciriha, pa se posle posla bave i poljoprivredom. Selina je zavolela Srbiju čim je prvi put u nju kročila. Oduševljena je lepotom naše zemlje i gostoprimstvom ljudi. Par je na kraju prelomio i kupio sopstveno imanje u Gornjoj Mutnici na kraju sela. Dogodine planiraju da tu zidaju kuću i da pokušaju da sviju gnezdo za stalno. Zvuči pomalo neverovatno da dvoje Švajcaraca planira da se nastani i formira porodicu u Srbiji, pogotovu što je Selina jedinica, ali je zaista tako.

Život ovde ide sporije MNOGO volim Gornju Mutnicu zbog netaknute prirode iznad sela. Predeli prema Sisevcu i Grzi su prelepi, a i ljudi me ovde uvek lepo primaju i žele da ugoste. Sloboda, mir i tišina, to je ono što mi se u Srbiji najviše sviđa. I što život ide malo sporije, a ljudi jedni drugima pomažu - iskrena je Selina.

Rakići objašnjavaju da su šume, reka, priroda... sve što oboje vole. Zbog toga svake godine više puta dolaze u Srbiju, nastoje da je upoznaju putujući. Trenutno su oduševljeni snegom koji je na Kopaoniku napadao već desetak centimetara. Već sledeće sedmice vraćaju se u Švajcarsku na imanje svako svom poslu, ali će vredno raditi kako bi već dogodine počeli da ostvaruju svoje snove.