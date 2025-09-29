ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu
POŽAREVAC – U utorak, 30. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.
Na području grada Požarevca, od 7.15 do 8 sati, struju neće imati trafo-oblast Blok 2, od 8 do 14 deo Hajduk-Veljkove ulice, a od 9 do 11 trafo-oblast Ljubičevo. U periodu od 9 do 11 sa mreže će biti isključen ulaz u naselje Krvije kod Petrovca na Mlavi, a od 9 do 15 centar Topolovnika kod Velikog Gradišta. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
