ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

29. 09. 2025. u 10:50

POŽAREVAC – U utorak, 30. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

Na području grada Požarevca, od 7.15 do 8 sati, struju neće imati trafo-oblast Blok 2, od 8 do 14 deo Hajduk-Veljkove ulice, a od 9 do 11 trafo-oblast Ljubičevo. U periodu od 9 do 11 sa mreže će biti isključen ulaz u naselje Krvije kod Petrovca na Mlavi, a od 9 do 15 centar Topolovnika kod Velikog Gradišta. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

