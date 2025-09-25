Srbija

POZIV REKREATIVCIMA: U subotu obeležavanje svetskog Dana pešačenja

Dušanka Novković

25. 09. 2025. u 10:36

PETROVAC NA MLAVI – U subotu, 27. septembra, Planinarsko društvo „Gornjak“ u Petrovcu na Mlavi, pripremilo je pešačku stazu radi obeležavanja međunarodnog Dana pešačenja.

Polazak je ispred petrovačkog Doma kulture odakle se pešači ka brdu Karaula i onda kružno nazad na početnu lokaciju, uz prelaženje 4,2 kilometra. Za predškolce i nižeosnovce pripremljena je manje zahtevna staza duga dva kilometara.

