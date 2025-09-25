SEOSKE KUĆE ZA ALEKSU I SAŠU U PARAĆINSKOJ OPŠTINI: Potpisani ugovori u Ministarstvu za brigu o selu
JOŠ dve stambeno nezbrinute osobe rešile su svoj problem na teritoriji opštine Paraćin zahvaljujući programu Ministarstva za brigu o selu o odobravanju sredstava za kupovinu seoskih kuća, o čemu su nedavno u tom ministarstvu potpisani ugovori.
Aleksa Sazdanović javio se na konkurs kao pojedinac i svoj budući dom pronašao u Drenovcu, selu gde već živi, dok je Saša Jovanović uspeo da pronađe odgovarajući stambeni objekat u Tekiji. Obojica tek planiraju zasnivanje porodice, za šta će nakon useljenja imati sve uslove.
U opštini Paraćin do sada je po konkursu odobrena kupovina ukupno 35 kuća zahvaljujući dobroj saradnji lokalne samouprave sa nadležnim ministarstvom.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Interesovanje građana je veliko, ali je mali broj stambenih objekata koji ispunjavaju uslove jer oni moraju biti legalizovani, sa strujom, vodom i kanalizacijom. Nadam se da će sa novim postupkom legalizacije koja uskoro počinje broj raspoloživih kuća biti veći – napominje Tomislav Cvetković, direktor Stambene agencije opštine Paraćin, ustanove koja pomaže građanima u pribavljanju dokumentacije da bi se njihovo prijavljivanje na ovaj konkurs uspešno okončalo.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)