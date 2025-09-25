Srbija

SEOSKE KUĆE ZA ALEKSU I SAŠU U PARAĆINSKOJ OPŠTINI: Potpisani ugovori u Ministarstvu za brigu o selu

Зорана Рашић
Zorana Rašić

25. 09. 2025. u 10:04

JOŠ dve stambeno nezbrinute osobe rešile su svoj problem na teritoriji opštine Paraćin zahvaljujući programu Ministarstva za brigu o selu o odobravanju sredstava za kupovinu seoskih kuća, o čemu su nedavno u tom ministarstvu potpisani ugovori.

СЕОСКЕ КУЋЕ ЗА АЛЕКСУ И САШУ У ПАРАЋИНСКОЈ ОПШТИНИ: Потписани уговори у Министарству за бригу о селу

Foto: Ministarstvo za brigu o selu

Aleksa Sazdanović javio se na konkurs kao pojedinac i svoj budući dom pronašao u Drenovcu, selu gde već živi, dok je Saša Jovanović uspeo da pronađe odgovarajući stambeni objekat u Tekiji. Obojica tek planiraju zasnivanje porodice, za šta će nakon useljenja imati sve uslove.

U opštini Paraćin do sada je po konkursu odobrena kupovina ukupno 35 kuća zahvaljujući dobroj saradnji lokalne samouprave sa nadležnim ministarstvom.

- Interesovanje građana je veliko, ali je mali broj stambenih objekata koji ispunjavaju uslove jer oni moraju biti legalizovani, sa strujom, vodom i kanalizacijom. Nadam se da će sa novim postupkom legalizacije koja uskoro počinje broj raspoloživih kuća biti veći – napominje Tomislav Cvetković, direktor Stambene agencije opštine Paraćin, ustanove koja pomaže građanima u pribavljanju dokumentacije da bi se njihovo prijavljivanje na ovaj konkurs uspešno okončalo.

