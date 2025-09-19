DECA SA KOSOVA I METOHIJE GOSTOVALA U NOVOSADSKOJ GRADSKOJ KUĆI: Grad nastavlja pomoć i podršku

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin primio je danas u Gradskoj kući 20 dečaka i devojčica sa Kosova i Metohije koji pohađaju Srednju školu „Jovan Cvijić“ u Štrpcu a u Novom Sadu borave u okviru projekta „Srcem za mladi osmeh“.

Mićin je, zajedno sa članicom Gradskog veća za obrazovanje Milicom Vučićević, poželeo srdačnu dobrodošlicu srednjoškolcima iz južne srpske pokrajine i mladim gostima poručio da boravak u Novom Sadu iskoriste i za razgledanje grada i njegovih znamenitosti.

- Upoznajte se sa istorijom i kulturom našeg grada. Uveren sam da će vaši drugari iz Srednje medicinske i Srednje mašinske škole i njihove porodice biti dobri domaćini i da ćete odavde poneti samo dobre utiske – istakao je gradonačelnik i dodao da će Grad Novi Sad nastaviti da srpskim učenicima sa Kosova i Metohije pruža svu raspoloživu pomoć, između ostalog i kroz podršku ovom sada već tradicionalnom projektu.

Na prijemu u svečanoj sali Gradske kuće, osim dece sa Kosova i Metohije, prisutni su bili i njihovi domaćini, učenici iz Novog Sada iz Srednje mašinske škole i Srednje medicinske škole „7. april“, kao i volonteri Udruženja građana „Novi Sad“. To Udruženje je već jedanaest puta sprovelo sličnu akciju sa osnovcima sa Kosova i Metohije, dok su novosadski osnovci posetu uzvratili sedam puta odlaskom u opštine u južnoj srpskoj pokrajini. Srednjoškolci će, kako se dodaje u saopštenju, uz kulturno-istorijske znamenitosti grada videti i lepote Fruške gore, Sremskih Karlovaca, kao i Vrdnika gde će imati predavanje „Putevima srpske istorije“.



