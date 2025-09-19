NUKLEARNA ENERGIJA – SAD ILI KAD: Nuklearna „tura“ Instituta „Vinča“ počinje u Paraćinu

ČELNIK Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ dr Slavko Dimović održaće večeras u Paraćinu veoma zanimljivo predavanje o nuklearnoj energiji – njenoj budućnosti, inovacijama, značaju za održivi razvoj i energetsku bezbednost Srbije.

Foto: Z. Rašić

Nakon predavanja, uslediće rasprava na ovu temu tokom koje će i ostali stručnjaci „Vinče“ odgovarati na pitanja prisutnih građana.

Događaj će biti održan u paraćinskom Regionalnom inovacionom startap centru (RISC) od 18 sati, koji je ujedno i organizator gostovanja eksperata ovog instituta od nacionalnog značaja.

Predavanje je najavljeno i kao početak srpske nuklearne „ture“, odnosno serijala tribina koje će eksperti iz „Vinče“ održati u narednom periodu u više gradova Srbije.