NUKLEARNA ENERGIJA – SAD ILI KAD: Nuklearna „tura“ Instituta „Vinča“ počinje u Paraćinu
ČELNIK Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ dr Slavko Dimović održaće večeras u Paraćinu veoma zanimljivo predavanje o nuklearnoj energiji – njenoj budućnosti, inovacijama, značaju za održivi razvoj i energetsku bezbednost Srbije.
Nakon predavanja, uslediće rasprava na ovu temu tokom koje će i ostali stručnjaci „Vinče“ odgovarati na pitanja prisutnih građana.
Događaj će biti održan u paraćinskom Regionalnom inovacionom startap centru (RISC) od 18 sati, koji je ujedno i organizator gostovanja eksperata ovog instituta od nacionalnog značaja.
Predavanje je najavljeno i kao početak srpske nuklearne „ture“, odnosno serijala tribina koje će eksperti iz „Vinče“ održati u narednom periodu u više gradova Srbije.
