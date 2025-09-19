Srbija

BORBA PROTIV KOMARACA: Dvodnevni tretman na rekama i kanalima

Dušanka Novković

19. 09. 2025. u 10:42

POŽAREVAC – Na području grada Požarevca 22. i 23. septembra sprovešće se tretman suzbijanja larvi komaraca.

D.N.

Dvodnevnim tretmanom biće obuhvaćene reke, kanali, bare i jezera, ukupne površine 1.033 hektara. Sredstva koje će tom prilikom biti korišćena, nisu opasna po ljude, životinje i biljke.

