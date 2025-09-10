IZABRAN IZVOĐAČ: Za održavanje horizontalne signalizacije 3,67 miliona
POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Parking servis“ dodelilo je ugovor izvođaču izabranom u postupku javne nabavke, za obavljanje radova na održavanju horizontalne signalizacije.
Ugovorena vrednost radova iznosi 3.671.400 dinara, bez uračunatog poreza. Među obavezama izvođača biće obeležavanje razdelnih, ivičnih i parking linija, farbanje rampi za osobe sa invaliditetom, obeležavanje pešačkih prelaza i nabavka i ugradnja segmenata gumenih usporivača brzine.
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)