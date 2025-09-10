Srbija

IZABRAN IZVOĐAČ: Za održavanje horizontalne signalizacije 3,67 miliona

Dušanka Novković

10. 09. 2025. u 10:25

POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Parking servis“ dodelilo je ugovor izvođaču izabranom u postupku javne nabavke, za obavljanje radova na održavanju horizontalne signalizacije.

D.N.

Ugovorena vrednost radova iznosi 3.671.400 dinara, bez uračunatog poreza. Među obavezama izvođača biće obeležavanje razdelnih, ivičnih i parking linija, farbanje rampi za osobe sa invaliditetom, obeležavanje pešačkih prelaza i nabavka i ugradnja segmenata gumenih usporivača brzine.

