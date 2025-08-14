Srbija

JAVNI KONKURS: Požarevac dodeljuje podsticaje za poljoprivredu

Dušanka Novković

14. 08. 2025. u 10:33

POŽAREVAC - Gradsko veće Požarevca raspisalo je javni konkurs za sprovođenje mera održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta i uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede u 2025. godini.

ЈАВНИ КОНКУРС: Пожаревац додељује подстицаје за пољопривреду

D.N.

Iznos podsticaja za održivo korišćenje je 100 odsto od potraživanih sredstava, do iznosa 2.000.000 dinara, a za udruženja 50 odsto, do iznosa 500.000 dinara. Korisnik podsticaja je u obavezi da u roku od 90 dana, od dana predviđenog za završetak aktivnosti navedenih u zahtevu, dostavi izveštaj o stepenu realizacije.

