VITEZOVI POETSKE BAŠTINE: U Kraljevu se od 16. do 19. avgusta održava Žički duhovnog sabor „Preobraženje 2025“

Tradicionlni Žički duhovni sabor „Preobraženje“ na kojem će “Žičku hrisovulju” primiti pesnikinja Gordana Đilas, po 34. put održaće se od 16. do 19. avgusta u Kraljevu i srednjovekovnom manastiru Žiči.

- Prve saborske večeri, u subotu 16. avgusta, posle svečanog otvaranja, u Narodnom muzeju biće upriličene dve zanimljive izložbe - „Put na istok kralja Milana Obrenovića: hadžiluk i kultura Orijenta na srpskom dvoru“ Muzeja u Smederevu i „Diskretni heroj baštine:30 godina od smrti Milorada Mihailovića, istoričara umetnosti i direktora Narodnog muzeja Kraljevo (1995-2025)“ - najavio je Darko Gučanin, direktor kraljevačkog muzeja.

Dobitnica „Žičke hrisovulje“ kraljevačkoj publici predstaviće se u nedelju, 17. avgusta, u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“. Naučno-kritički skup na kojem će eminentni poznavaoci savremene srpske poezije - Jana Aleksić, Radivoje Mikić, Milica Ćuković, Jelena Marićević Balać, Milan Radoičić, Sanja Perić, Stevan Jovićević i Milan Anđelković, izložiti svoje radove o stvaralaštvu Gordane Đilas biće održan u ponedeljak, takođe u biblioteci. Istog dana, u ovdašnjoj Poljoprivrednoj školi planiran je program „Književnost i mladi“ u kojem će učestvovati pesnici Bojan Vasić, Nadija Rebronja, Andrijana Kos Lajtman iz Hrvatske i Snežana Stojčevska iz Severne Makedonije.

- U ponedeljak uveče, sa početkom u 19 sati, u dvorištu Adžića kuće biće predstavljena monografija „Pešić“, u izdanju NB „Stefan Prvovenčani“, posvećena pre dve godine preminulom akademskom slikaru Draganu Pešiću, dugogodišnjem saradniku Žičkog duhovnog sabora. O njegovom stvaralačkom opusu, ovom prilikom, govoriće Dragan Hamović, Lazar Dimitrijević i Ljubiša Simović – kaže Ana Gvozdenović, član žirija „Žičke hrisovulje“.

Sat kasnije, na istom mestu, u okviru programa „Preobraženje pesnici“, svoje stihove govoriće Jana Aleksić, Bojan Vasić, Darko Daničić, Damir Jocić, Ivan Isailović, Marija Kovačević, Nadija Rebronja, Snežana Stojčevska i Andrijana Kos Lajtman.

A, 19. avgusta, na sam dan Preobraženja, uz svečanost pod svodovima srednjovekovnog manastira Žiče, Gordani Đilas biće uručeno najviše saborsko priznanje - “Žička hrisovulja“ sa preobraženjskom ikonom.

LAUREAT

PESNIKINjA Gordana Đilas, rođena je u Nakovu kod Kikinde, živi i radi u Novom Sadu. Piše poeziju i kratku prozu, autorka je bibliografija i priređivač, dobitnica pesničkih nagrada: Pečat varoši sremskokarlovačke „Milica Stojadinović Srpkinja“, „Rade Drainac“, „Venac Laze Kostića“ i „Jefimijin vez“, a za doprinos srpskom bibliotekarstvu primila je nagradu „Janko Šafarik“.